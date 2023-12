Het jaar uit met nog veel meer regen

We zijn op weg naar een record: 2023 kan het natste jaar ooit worden. En we gaan het vermoedelijk halen: er hoeft tot en met 31 december nog maar 40 millimeter regen te vallen en dan is het zover Volgens berekeningen van website Weeronline zal er dit jaar in totaal tussen de 1120 en 1150 millimeter naar beneden komen. Recordhouder tot nu toe was 1998 met 1109 millimeter.

Het is deels toeval en deels klimaatverandering, zegt Weeronline tegen De Telegraaf. „Net als in 1998 kwamen er dit jaar gewoon veel regenzones vanaf zee. Maar waar al die buien in het najaar vandaan komen, weten we niet zo goed.”

De stijging van de temperatuur in Nederland speelt ook een rol. Ten opzichte van de jaren 50 in de 19e eeuw is het ruim 1,5 graad warmer. Dat maakt voor neerslag al veel uit omdat warmere lucht meer vocht kan bevatten. Dat betekent dat er meer regen in een wolk zit. „Dat zie je ook in de zomer. Als het dan plenst, valt er in korte tijd veel meer water.”