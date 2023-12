Nederland dreigt te bezwijken onder mest

Het Nederlandse mestoverschot zal op korte termijn enorm toenemen, tot een ruime vervijfvoudiging in 2026. Oorzaak is de aanscherping per 1 januari van regels rond watervervuiling. Experts vrezen het volledig vastlopen van de mestmarkt, schrijft het FD.

Dat blijkt uit berekeningen gemaakt door het onafhankelijke Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) op verzoek van het FD. "Met ingang van volgend jaar ontstaat een acuut knelpunt in Nederland ter grootte van 300.000 tankwagens met elk een inhoud van 35 ton koeienmest", schat directeur Jan Roefs. "Komende jaren is er grote extra druk op de mestmarkt."

Het is voor het eerst dat de gevolgen van de aanscherpingen van het beleid voor het mestoverschot zijn uitgerekend. Een van de veranderingen is de gedwongen afbouw van de uitzonderingspositie die Nederlandse boeren toeliet meer mest uit te rijden over hun land dan de meeste Europese boeren.