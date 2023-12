Dit jaar evenaart record van warmste jaar ooit in Nederland

De temperatuur komt dit jaar naar verwachting uit op gemiddeld 11,7 graden en daarmee wordt het record van het warmste jaar ooit in Nederland gemeten geëvenaard. Ook in de jaren 2014 en 2020 was het gemiddeld net zo warm, meldt Weeronline. Normaal gesproken is het in het huidige klimaat over het hele jaar door 10,6 graden.

Het jaar 2023 komt zodoende op een gedeelde eerste plek in een top tien van warmste jaren die bijna allemaal in deze eeuw werden genoteerd. Alleen 1999 is op een gedeelde tiende plaats de vreemde eend in de bijt. In de volledige lijst is het eerste warme jaar van voor 1980 pas op plaats 32 terug te vinden. Daar staat 1959 met een gemiddelde temperatuur van 10,2 graden. "Dit is tekenend voor de opwarming van het klimaat", stelt Weeronline.

De topnotering is met name te danken aan veel warme dagen van 20 graden of meer en weinig vorstdagen. In totaal noteerde het hoofdstation in De Bilt maar liefst 117 warme dagen, terwijl dat er normaal gesproken 93 zijn. Ook waren er minder dagen met vorst in De Bilt, 41 om 53 normaal. Dit aantal zal in het restant van het jaar naar verwachting ook niet meer oplopen.

Het afgelopen jaar begon al meteen recordwarm met zeer zachte temperaturen op Nieuwjaarsdag. Ook de maand juni leverde een grote bijdrage aan de recordwarmte van dit jaar. De gemiddelde temperatuur kwam die maand ruim 3 graden boven de normaal uit. In De Bilt werd het gemiddeld 19,4 graden, waar 16,2 normaal is. Het vorige record van juni werd hiermee met maar liefst 1,2 graden verbeterd.

De hoogste temperatuur werd afgelopen zomer op 9 juli in het Limburgse Arcen gemeten. Het werd daar toen 34,8 graden. Op het hoofdstation werd een dag eerder de hoogste temperatuur van het jaar gemeten, toen gaf de thermometer daar 32,2 graden aan. De laagste temperatuur in De Bilt werd op de eerste dag van maart gemeten. Op 1 maart was het in De Bilt -5,8 graden. Volgens Weeronline was 1 december over alle stations de koudste dag van het jaar.