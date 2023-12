Helga van Leur: “Wat ik veel hoor is dat ik angst zaai en daarvoor word betaald”

We kunnen in ons eentje het klimaatprobleem niet oplossen, maar we kunnen wel kleine stapjes zetten in ons persoonlijk leven om de opwarming van de aarde tegen te gaan, vertelt Helga van Leur in De Telegraaf.

"Mensen denken vaak dat iets in hun eentje doen geen zin heeft. Maar je doet het echt niet alleen en wij zijn niet het enige land dat bezig is met klimaatverandering, dat doen we met 195 andere landen, en dus ook met heel veel mensen. Wat jij doet, doet ertoe en dat kan heel makkelijk zitten in de dagelijkse keuzes. Je hoeft niet gelijk te stoppen met vlees eten, maar een dag minder is al een stap. Minder spullen kopen ook. Groenten uit het seizoen eten, meer kopen bij de lokale boer en ondernemers: ga op ontdekkingstocht wat er anders kan. Meebewegen in verandering is niet verkeerd. De een doet dat snel, de ander langzaam: allemaal prima. Er zijn ook echte sceptici die helemaal niets willen. Ook goed, maar geef dan de ander de ruimte om wel die ontdekkingstocht te maken, zonder dat te veroordelen. Ik denk dat dat mijn kerstboodschap is: gun elkaar de ruimte en schiet niet gelijk in de aanval omdat jij denkt het allemaal weet.”

Helga van Leur krijgt veel kritiek van klimaatsceptici. Dat is in de afgelopen dertig jaar veel heftiger geworden. "Volgers die het met je eens zijn hoor je amper, weet ik inmiddels. Wat ik veel hoor is dat ik angst zaai en daarvoor word betaald, een World Economic Forum-hoer ben, metingen kloppen niet, het KNMI is onbetrouwbaar… Ik proef veel ongemak en zou soms graag met hen in gesprek gaan, zoals ik hierboven ook al betoog, maar als je de wetenschap niet vertrouwt, kan ik hoog of laag springen; een dialoog voeren is dan heel ingewikkeld. Dan zoek ik liever wat wel kan en hoe je in positieve zin kunt bijdragen, in plaats van wat allemaal niet. Maar ik begrijp ook heel goed dat het leven al ingewikkeld genoeg is en dat de zorgen meer in het hier en nu liggen dan later. Daarom is het belangrijk dat je de ruimte geeft aan mensen die wel alvast het later kunnen en willen overzien. Aardig doen is zoveel meer waard dan al het gemopper. En je krijgt er veel meer voor terug. Het kan heel slecht weer zijn en hard regenen, maar als iemand vriendelijk glimlacht voelt het toch anders dan wanneer iedereen zit weggedoken in een capuchon.”