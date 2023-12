Schiphol nog veel smeriger en schadelijker dan gedacht

Bovenop de bekende opwarming door CO 2 -uitstoot zorgen vluchten vanaf Schiphol voor nog drie keer meer klimaatimpact. Dit stelt een nieuwe rekenmethode van minister Mark Harbers. Trouw onthult die nieuwe cijfers

De cijfers zijn opvallend. Bovenop de opwarming door CO 2 veroorzaken vluchten vanaf Schiphol gemiddeld nog drie keer meer opwarming, stellen de onderzoekers, kijkend naar de komende honderd jaar. Dit komt onder meer doordat condensstrepen in de lucht warmte vasthouden.