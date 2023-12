Nieuwe poging eenzame stier van landtong te krijgen

Medewerkers van Free Nature gaan vrijdagmiddag een nieuwe poging wagen een door hoogwater omringde stier van een landtong te halen bij Itteren, gemeente Maastricht. Dat heeft een medewerkster van Free Nature, de eigenaar van de stier, gezegd.

De stier staat al dagen op de landtong in de Maas tussen het Belgische Lanaken en Itteren bij Maastricht, omringd door water. De stier heeft zich van zijn kudde die aan Belgische kant op het droge staat, afgezonderd. Pogingen hem daarheen terug te lokken mislukten. De stier blijft hardnekkig voor zijn natte isolement kiezen.

Vrijdag gaat Free Nature een grotere boot inzetten naar het schiereiland, en daar proberen de stier aan boord te krijgen. Hij wordt als dat lukt vanuit zijn benarde positie naar Itteren gevaren. Alles hangt af van de vraag of het dier daar zin in heeft. De afgelopen dagen liet de stier zich niet door dierenvrienden overtuigen om zijn isolement op te geven. Hij is nogal koppig, erkende de medewerkster van Free Nature.

Donderdagmiddag probeerden medewerkers van Free Nature het dier met hooi naar de kudde aan de Belgische kant van de Maas te lokken. De stier nam het hooi weliswaar met vreugde in ontvangst, volgde de mensen echter niet en bleef waar hij was. "De stier liet zich niet drijven en wilde ook niet meekomen. Dit onderschrijft het feit dat de stier zich goed voelt en niet van de landtong weg wil", aldus de medewerkster. De stier is volgens Free Nature gezond en in goede conditie.

De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Maastricht heeft de gemeente gevraagd het dier er door de brandweer weg te laten halen. Volgens de partij loopt de stier gevaar en moet het dier naar het droge gebracht worden. Maar volgens de eigenaar wil de stier er niet weg en loopt hij ook geen direct gevaar. Bovendien kan het dier goed zwemmen en heeft hij genoeg voedsel.