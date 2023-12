Vogels hebben heel veel last van vuurwerk

Miljoenen vogels gaan in ons land de lucht in zodra het vuurwerk losbarst op 31 december. Niet alleen ganzen en eenden, maar ook andere vogels kiezen massaal het luchtruim.

De impact van vuurwerk op vogels is aanzienlijk. Vuurwerk veroorzaakt stress, verstoring en verwondingen bij vogels, en kan zelfs tot de dood leiden.

Stress

De plotselinge, luide knallen en lichtflitsen van vuurwerk veroorzaken een acute vluchtreactie bij vogels. Ze vliegen op en verstoren hun normale gedrag, zoals foerageren, rusten en broeden. Deze stress kan leiden tot een verminderde weerstand tegen ziekten en parasieten, en tot een verminderde overlevingskans.

Verstoring

Vuurwerk kan vogels ook verstoren in hun migratie. Vogels gebruiken geluid om elkaar te lokaliseren en om hun weg te vinden. Vuurwerk kan deze geluidssignalen verstoren, waardoor vogels hun weg kwijtraken of elkaar kwijtraken. Dit kan leiden tot uitputting, verhongering en zelfs de dood.

Verwondingen

Vuurwerk kan vogels ook verwonden of doden. Vogels kunnen tegen gebouwen, bomen of andere obstakels vliegen als ze in paniek zijn door vuurwerk. Ze kunnen ook verwondingen oplopen door vuurwerk zelf, zoals brandwonden of verwondingen door scherpe objecten.

Effecten op populatieniveau

De impact van vuurwerk op vogelpopulaties is nog niet goed begrepen. Onderzoek heeft echter aangetoond dat vuurwerk een negatief effect kan hebben op de overlevingskans van vogels, en op hun vermogen om zich voort te planten. Dit kan leiden tot een afname van de populatiegrootte van bepaalde vogelsoorten.

Mitigatievorderingen

Er zijn een aantal maatregelen die kunnen worden genomen om de impact van vuurwerk op vogels te verminderen. Deze maatregelen omvatten:

Het afsteken van vuurwerk op bepaalde tijden van het jaar, bijvoorbeeld in de zomer wanneer er minder vogels zijn.

Het afsteken van vuurwerk op bepaalde locaties, bijvoorbeeld buiten de buurt van vogelhabitaten.

Het gebruik van minder luid of minder lichtgevend vuurwerk.

Door deze maatregelen te nemen, kunnen we helpen om de vogels in onze omgeving te beschermen tegen de negatieve impact van vuurwerk.