Zacht begin januari, daarna grote kans op koud winterweer

Met name halverwege januari is er een grote kans op koud winterweer. Dat terwijl de verwachting is dat het begin van het nieuwe jaar overwegend zacht gaat verlopen, meldt Weeronline zaterdag. Nat blijft het voorlopig ook nog even, aldus het weerbureau.

Met die nog grote kans op buien en het grotendeels wegblijven van de zon is de verwachting dat de waterstanden, zowel hier als in Duitsland, voorlopig hoog blijven. Na ongeveer een week in het nieuwe jaar maakt het zachte weer plaats voor normale waarden rond die tijd. Volgens Weeronline een graad of 6 overdag, 's nachts waarden van net iets boven de nul.

In de tweede week van januari kan het flink kouder gaan worden. Hoeveel kouder is nog moeilijk te bepalen. Weeronline spreekt van "normale tot ver onder normale temperaturen", waarbij de kans op vorst in de nachten flink toeneemt. Neerslag valt er een stuk minder, wat er nog wel valt kan op termijn sneeuw gaan opleveren.

Hoe het weer zal zijn in de tweede helft van januari is volgens Weeronline nu nog uiterst onzeker.