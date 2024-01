Het is ongelooflijk koud in Scandinavië en Rusland. Kunnen de schaatsen hier ook uit het vet?

De inwoners van Midden- en Noord-Zweden zijn wel wat gewend als het gaat om kou, maar de temperaturen slaan op dit moment alles. In het Zweedse Kvikkjokk-Årrenjarka, niet ver van het Noorse Bodø, gaf de thermometer vannacht -43,6 graden Celsius aan.

Dit is een nieuw record voor dit weerstation, en de één-na-laagste temperatuur in Zweden sinds de historische winter van 1999, toen het kwik in Karesuando tot -49,0 graden Celsius zakte.

Ook in Rusland kan de bontmuts op: in St. Petersburg worden temperaturen onder de -30 graden verwacht, en in Moskou wordt het vandaag niet warmer dan -24 graden. Gaan wij hier ook iets van merken nu storm Henk uitgeraasd is?

Oud-RTL-weervrouw Helga van Leur durft haar vingers nog niet te branden aan een voorspelling. “Brrr… Een reservoir met diepe diepvrieskou vult zich in Scandinavië. Als… ALS de wind nu stabiel uit die hoek gaat waaien, kunnen de schaatsen uit het vet. Mits de warme Atlantische lucht geen tegengas gaat geven… Kat-en-muis-spel”, schrijft zij op X.