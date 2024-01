Prachtig en een beetje eng: kraakhelder natuurijs op Alaska

Vanaf zondag gaat het echt vriezen en dus kunnen de ijzers weer uit het vet. Vooral op ondergelopen weilanden en aangelegde ijsbanen kan er woensdag of donderdag waarschijnlijk op meerdere plekken geschaatst worden. Maar zo helder als het ijs op Alaska zal het zeker niet zijn.

Daar lijkt het net of ze over water lopen. Overal kun je recht naar de bodem kijken. Dat komt volgens een expert, omdat het droog was en de vorst vrij abrupt inviel. Normaal gesproken sneeuwt het en dan is er niets van de bodem te zien. Wat ook meespeelt, is dat het bevroren meer zich op grote hoogte bevindt, waardoor de bodem niet begroeid is.

Het plaatje is prachtig: