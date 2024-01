De eenzame stier graast nu aan de Duitse grens

De roemruchte stier van het Galloway-ras die eind december van een schiereilandje in de Maas is gehaald, is vorige zaterdag losgelaten in natuurgebied Wormdal in Kerkrade, schrijft het Nieuwsblad.

“De stier verkeert in goede gezondheid. Nadat hij bekomen was van de roes van zijn verdoving hebben we hem zaterdagochtend naar Wormdal gebracht. Daar staat nog een andere kudde Galloways van ons en daar speelt geen hoog water. Hij is daar vrij en vrolijk uit de trailer gekomen en meteen gaan kijken bij zijn soortgenoten en sindsdien maakt hij het goed”, vertelt Janneke Razenberg van natuurvereniging Free Nature die de kudde bestiert aan Nieuwsblad.

De aansluiting bij de nieuwe kudde verliep zonder slag of stoot. “Ze hebben niet gevochten. Runderen zijn daar eigenlijk heel saai in, niet spectaculair. Bij paarden gaat het er vaak heftiger aan toe. Koeien denken meer van ‘Hallo, aangenaam, kom erbij!’ en dan is het goed."