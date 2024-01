Voor wie morgen weer vroeg op moet: gevoelstemperaturen tot -12

De kerstvakantie is voorbij en wie morgen weer naar kantoor mag, krijgt het meteen zwaar: het is koud en het voelt nog veel kouder. Buienradar spreekt van gevoelstemperaturen tot -12.

Deze winter is tot nu toe niet heel erg aangenaam. Na weken van regen en dichte bewolking, waardoor het altijd donker leek, wordt het nu vreselijk koud. En dan geen kou van het fijne soort. Met een steenharde noordoostenwind wordt het zo guur dat je veel liever binnen blijft.

De kou is afkomstig uit Zweden waar het in delen momenteel onder de -40 is, dus het kan altijd erger. "Onderweg vanuit Scandinavië warmt die lucht op, dus het is niet zo dat wij ook temperaturen van -20 en -30 krijgen", zegt Philippe Schambergen van Buienradar bij RTL Nieuws.

Maar koud wordt het wel. "Vannacht is er met temperaturen van -5 sprake van matige vorst, morgennacht verwachten we op grote schaal temperaturen tot -8, lokaal zelfs -9", zegt Schambergen.

Het westen van het land heeft geluk. Daar wordt het hooguit -5. "Dat komt doordat het rond water minder koud wordt: wind die over bijvoorbeeld het IJsselmeer waait, wordt heel even opgewarmd."

Maar het ergste is de noordoostenwind, die flink gaat waaien. "Een temperatuur van -5 voelt bij windkracht 4 aan als -12", zegt Schambergen. "Op grote schaal krijgen we de komende nachten en ochtenden dus te maken met gevoelstemperaturen ruim onder -10, want de wind blijft de komende dagen voorlopig zo staan."

Vanaf donderdag wordt het weer warmer en komen de temperaturen weer ruim boven het nulpunt uit.