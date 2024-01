Ook in Limburg en Noord-Brabant code geel om gevoelstemperatuur

In het zuidoosten van het land geldt in de vroege dinsdagochtend code geel om de lage gevoelstemperatuur. Het KNMI gaf die waarschuwing maandagavond al af voor de provincies Overijssel en Gelderland, maar waarschuwt nu ook inwoners van Noord-Brabant en Limburg voor de koude wind. Met gevoelstemperaturen tussen de -12 en -15 graden is er volgens het weerinstituut kans op onderkoeling en koudeletsel.

Omdat ook de temperatuur van het wegdek afgelopen avond en nacht flink daalde, heeft Rijkswaterstaat zout gestrooid. Sinds 19.00 uur maandagavond gaat het om zo'n 130.000 kilo zout. Dat is wel minder dan de ruim 1,4 miljoen kilo die zondagmiddag en in de nacht van zondag op maandag op de rijkswegen werd gestrooid.

Het KNMI verwacht dat de gevoelstemperatuur in de tweede helft van de ochtend weer oploopt.