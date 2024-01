Overal in Nederland verschijnen zinkgaten: wat is de oorzaak?

Van Eindhoven tot Enschede en van Baarn tot Breda, op allerlei plekken in Nederland zijn zinkgaten ontstaan. Een eng idee: de grond zakt plots onder je voeten weg. Oorzaak is vermoedelijk de eindeloze regen van de laatste tijd.

Zinkgaten of sinkholes kunnen ook ontstaan door bijvoorbeeld lekkages. Het gebeurt simpelweg doordat grote hoeveelheden water de grond wegspoelen. "Het water neemt stukjes zand mee en dat creëert een grote, instabiele holte", legt Ronald van Balen, geoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) uit aan RTL Nieuws. "Er is dan geen draagkracht meer en uiteindelijk ontstaat er een gat in de stoep." Omdat de grond in Nederland niet zo stevig is, hebben we extra veel last van zinkgaten. "Veel plaatsen hebben een slappe grond die bestaat uit zandkorreltjes en kleideeltjes."

In andere landen zijn zo al immense gaten ontstaan, waardoor soms hele huizen worden opgeslokt. In ons land gebeurt dat niet, stelt Van Balen ons gerust. "Sinkholes zijn hier niet zo groot dat ze levensbedreigend zijn. Je kunt erover struikelen of misschien zak je even weg, maar in andere gebieden zijn ze veel spectaculairder, zoals in Amerika."