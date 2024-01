Honderden dode katten binnengebracht bij dierenopvang Limburg

InLimburg zijn afgelopen jaar fors meer overleden katten binnengebracht bij opvangcentra dan voorheen, schrijft De Limburger. Dat komt vooral door ondoordachte beslissingen in de coronatijd „Toen kochten mensen massaal katten, die nu in grote hoeveelheden worden gedumpt. Niet elk dier overleeft dat.”

„We hebben het nu zo druk dat we het niet meer aankunnen en een aannamestop hebben ingevoerd”, aldus Nicole Tonnaer van deze stichting. „Alleen ernstige gevallen behandelen we nog.”Tonnaer wijt deze stijging vooral aan de coronaperiode. „Toen kochten mensen massaal katten, die nu in grote hoeveelheden op straat, op campings of in bossen worden gedumpt. Niet elk dier overleeft dat, omdat ze bijvoorbeeld worden aangereden. Ook komen er door onder andere ziekte en overpopulatie meer katten te overlijden.”