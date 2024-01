Er valt steeds minder sneeuw, probleem voor drinkwater

Dat we minder vaak kunnen skiën is één ding, maar minder sneeuwval kan ook gevolgen hebben voor de hoeveelheid drinkwater, blijkt uit een studie die in Nature is verschenen.

Steeds meer regio's op het noordelijk halfrond krijgen te maken met een afname van de hoeveelheid sneeuw. Het bedreigt de watervoorziening voor miljoenen mensen, klinkt het bij CNN.

In het zuidwesten en het noordoosten van de VS, maar ook in Centraal- en Oost-Europa is de hoeveelheid sneeuw met 10 tot 20 procent afgenomen per decennium, ontdekten de onderzoekers, die keken naar de afgelopen veertig jaar.

"De daling is vooral een probleem voor gebieden waar men afhankelijk is van sneeuw voor watergebruik", zegt onderzoeker Justin Mankin. "Heel veel mensen leven rond water waar bij elke extra graad opwarming steeds meer sneeuw gaat verdwijnen", vult hoofdonderzoeker Alexander Gottlieb aan.

Maar ook in Nederland heeft de afname van sneeuw gevolgen. "We zijn afhankelijk van smeltwater uit de Alpen. Dat komt via de Rijn naar ons toe. Bij verdere klimaatverandering krijgen we te maken met meer extremen. Perioden van droogte of juist wateroverlast, een soort rennen of stilstaan voor de rivieren", vertelt Maurice Middendorp van Buienradar aan RTL Nieuws.