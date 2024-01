MOB naar rechter om verbouwing Binnenhof stil te leggen

Mobilisation for the Environment (MOB) stapt naar de rechter vanwege de uitstoot van stikstof bij de renovatie van het Binnenhof. Voor die werkzaamheden is nog geen milieuvergunning verleend. Dat bevestigt de juridisch adviseur van de milieuorganisatie, Valentijn Wösten, na berichtgeving in de Volkskrant zaterdag.

De renovatie van het Binnenhof begon in 2021. Door een zogeheten bouwvrijstelling hoefde de Staat geen rekening te houden met de stikstofuitstoot. De Raad van State zette in 2022 echter een streep door zulke vrijstellingen. Daarom vroeg MOB aan de provincie Zuid-Holland, die over de milieuvergunningen gaat, om in te grijpen. Dat verzoek werd in mei vorig jaar afgewezen. De organisatie tekende bezwaar aan tegen de afwijzing, maar in oktober werd dat bezwaar ook afgewezen. Daarom gaat MOB nu in beroep bij de rechtbank in Den Haag.

Wösten is verontwaardigd. "De provincie heeft gruwelijk lang lopen rekken. Wij vinden dat obstructie en misbruik van bevoegdheden. Als je eindeloos traineert, blijft van handhaven niet veel meer over."

Het beroep zelf zal niet meteen veel veranderen, verwacht Wösten. Een uitspraak is er op zijn vroegst over een halfjaar tot een jaar. In het voor MOB beste geval wordt de afwijzing vernietigd, moet de provincie een nieuw besluit nemen en begint alles weer van voren af aan. Dat kost tijd. Daarom overweegt MOB ook om de rechter te vragen de renovatie voorlopig stil te leggen, in afwachting van een uitspraak.

Ondertussen is de vergunning voor het Binnenhof al bijna rond. De provincie heeft het conceptbesluit in oktober vrijgegeven, tegelijk met de afwijzing van het bezwaar. MOB wil die vergunning daarom ook aanvechten bij de rechter.

MOB is niet tegen de renovatie zelf, benadrukt Wösten. "Het is hoog tijd voor renovatie, er is veel achterstallig onderhoud en het Binnenhof is een bijzondere plek, daar is iedereen het over eens", zegt hij. Maar bij de verbouwing "gaat een hele portie dieselapparaten aan de slag. De uitstoot van stikstof moet minimaal met de helft omlaag, maar na vijf jaar praten is er nog steeds bijna niets gebeurd. Het Binnenhof is het centrum van het landsbestuur, met de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Torentje. Als bij de renovatie van het Binnenhof mag worden gesmokkeld, mag iedereen het. Wat voor legitimiteit heb je dan als overheid nog tegenover boeren, Tata Steel en Schiphol?"