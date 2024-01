Unieke foto van bevroren hermelijn onder het ijs in Krimpenerwaard

Onder het ijs in de Krimpenerwaard in Zuid-Holland is een hermelijn vast komen te zitten en ingevroren. Een bezoeker, die het dier zag, ergens tussen Bergambacht en Lekkerkerk, maakte een foto en gaf die aan Maarten Breedveld, projectleider natuurontwikkeling bij Polder Den Hoek.

"Diegene die de waarneming in het veld heeft gedaan, had het vermoeden dat het dier onder het ijs achter iets aan is gezwommen. Het kan zijn dat hij zo onder het ijs is geraakt, ongewild”, aldus Breedveld in het AD.

Grappig detail is dat de zoogdierenvereniging dit jaar heeft uitgeroepen tot het jaar van de hermelijn, omdat het dier steeds minder voorkomt in Nederland. "Hopelijk is dit geen slecht voorteken", zegt Breedveld. "Het is wel frappant.”