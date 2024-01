Ganzen herkennen elkaar op de foto

Kunnen grauwe ganzen elkaar herkennen op het gezicht, was de vraag. Tonen ze meer vriendelijk gedrag jegens een foto van hun partner dan jegens controlefoto’s?

Ja, ganzen kunnen elkaar herkennen op een foto. In een experiment van het Konrad Lorenz Onderzoekscentrum voor Gedrag en Cognitie in Oostenrijk werden grauwe ganzen getraind om een foto van hun partner te herkennen. De ganzen werden vervolgens getoond aan een reeks foto's, waaronder een foto van hun partner, een foto van een andere gans en een foto van een willekeurig object. De ganzen toonden meer vriendelijk gedrag jegens de foto van hun partner dan jegens de andere foto's. Dit suggereert dat ganzen in staat zijn om individuele gezichten te herkennen, zelfs op een foto.

Ganzen gebruiken waarschijnlijk een combinatie van kenmerken voor visuele herkenning. Naast de snavels wellicht ook gezichten, veerpatronen, of misschien zelfs de kleurringen.