Strengere regels in het bos: geen fotoshoots meer zonder toestemming

De Nederlandse bossen zijn al bepaald geen toonbeeld van vrije natuur, maar nu worden de regels nog strenger. Dieren en planten zouden lijden onder al te frivool gedrag.

Wat er straks niet meer mag van Natuurmonumenten? Het is verboden om met meer dan drie honden het bos in te gaan. Ook as uitstrooien en met drones rondvliegen mag niet meer. Voor een foto- of therapiesessie tussen de bomen is vooraf toestemming vereist.

Reden is de bescherming van de kwetsbare natuur. "Dan gaat het om het vertrappen van jonge plantjes of het verstoren van vogels die aan het broeden zijn. Die hebben gewoon rust nodig als ze op hun nest zitten, niet dat er een groep volwassenen of kinderen doorheen banjert", legt Naomi Persoon uit, woordvoerder bij Natuurmonumenten, in het AD. "Als honden met meer dan drie zijn, dan zie je dat ze aan roedelvorming doen en gaan ze als een roedel af op bijvoorbeeld hertjes of een dassenburcht.”

De regel is simpel: enkel wat op de gele borden bij de ingang van een natuurgebied staat, mág. Wat er niet op staat, mag niet. En iedereen moet op de paden blijven. Influencers die willekeurig het bos inlopen om het mooiste plekje op te zoeken voor hun foto's en filmpjes? Mag niet meer. Bosbaden, een momenteel populaire therapievorm? Waag je er maar niet aan. En een paar mooie trouwfoto's tegen een achtergrond van groen? Daar is toestemming voor nodig, plus de aanvraag kost geld.