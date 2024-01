Drinkwaterbedrijven erg bezorgd om vervuiling drinkwater door boeren

Drinkwaterbedrijven maken zich grote zorgen over schadelijke pfas-stoffen die in het water terechtkomen door het gebruik in pesticides. Brussel wil dat de industrie het water- en vuilafstotende laagje op antiaanbakpannen en regenjassen gaat uitfaseren vanwege de gezondheidsrisico’s van pfas. Maar voor bestrijdingsmiddelen geldt een uitzondering, bevestigt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan het FD.

‘Het is zeer zorgelijk dat gewasbeschermingsmiddelen niet onder het voorgestelde pfas-verbod vallen’, zegt Harrie Timmer van de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) tegen de krant. ‘Het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen hanteert veel ruimere normen dan acceptabel is voor de bronnen van drinkwater.’



Chemiebedrijven liggen onder vuur vanwege de uitstoot van pfas. Maar het RIVM en de drinkwaterbedrijven verwachten dat de landbouw ook een belangrijke bron is. In Nederland spuiten en strooien boeren jaarlijks meer dan honderd ton aan pfas-houdende pesticides op hun land. De populariteit ervan neemt bovendien toe. Pfas maakt dat pesticides langer blijven liggen en doorwerken.