Kabinet haalt belangrijk stikstofdoel voor volgend jaar niet

Nederland gaat een belangrijk zelf bepalend stikstofdoel voor 2025 niet halen, zo blijkt onder andere uit een analyse van het RIVM, meldt NRC. Vanwege de overtreedt de regering de 'stikstofwet' uit 2021, en neemt de kans toe dat de rechter de overheid dwingt tot harde maatregelen zoals een krimp van de veestapel. Om dit te voorkomen zou de regering snel de uitstoot van grote hoeveelheden enorme hoeveelheden moeten uitgeven. Dit terwijl de vormende partijen overwegend negatief denken over hardere stikstofmaatregelen.

Op dit moment loopt er al een procedure van Greenpeace tegen de staat waarin het onder meer om deze doelen draait. Ook de milieuorganisatie Mobilization for the Environment (MOB), die herhaaldelijk stikstofrechtszaken won tegen het Rijk en andere verdeelt, beraadt zich op juridische stappen, zegt directeur Johan Vollenbroek gevraagd. Dat het Rijk zijn eigen doelen niet haalt, geeft MOB nu al een sterke positie in de talloze andere rechtszaken die de stichting uitvoert, aldus Vollenbroek.