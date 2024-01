CNN zet Schiermonnikoog bovenaan in eilanden-top-10 vanwege rust, ruimte en natuurschoon: “Nou, leuk!”

De Amerikaanse tv-zender CNN komt superlatieven tekort om Schiermonnikoog te beschrijven. Reisjournalist Terry Ward zette het Waddeneiland bovenaan in een lijst met 'tien eilanden in Europa waar je aan de drukte kunt ontsnappen'. Hij prijst de rust, ruimte en natuurschoon en roemt 'een van de meest ongerepte stranden van Europa'.

Schier op de kaart

“Nou, leuk! Schiermonnikoog op de kaart zetten is altijd een goed idee”, zegt Joke Eijer, directeur van de plaatselijke VVV tegen RTV Noord. “We hebben het natuurlijk gelijk gedeeld, want we zijn er wel trots op. Het eiland is ook heel veelzijdig en fantastisch. Dat dragen we graag uit.”

Het eiland richt zich niet specifiek op Amerikaanse toeristen. “Amerikanen zijn van harte welkom, maar qua campagne zoeken we het eerst dichter bij huis. We zien hier af en toe wel een Amerikaan of een Canadees, maar het zijn vooral Europeanen. En dan vooral Nederlanders, Duitsers en Belgen”, legt Eijer uit.

Gedaan met de rust?

Ze is niet bang dat alle aandacht zorgt voor een vloedgolf aan toeristen, waardoor het gedaan is met de rust. “Helemaal niet zelfs. We hebben de prettige grens van de boot er tussen zitten. Dat betekent dat er een maximum aantal mensen is dat naar het eiland toe kan komen. Daarmee blijft dat altijd wel goed bewaakt.”

“In het hoogseizoen zijn er wel eens dagen dat het heel druk is”, geeft Eijer toe. “Vooral met het prachtige weer. Mensen willen dan allemaal naar het strand. Maar buiten het seizoen is het heerlijk om op het eiland te vertoeven. Lekker uitwaaien, lekker wandelen, lekker fietsen. Dus mensen zijn van harte welkom!”

Nog meer juweeltjes

Ook het prachtige 'bloemeneiland' Flores op de Azoren, het turquoise paradijs 'Isle of Tiree' voor de westkust van Schotland, en het sprookjesachtige Heimaey bij IJsland worden op de CNN reisblog uitgelicht.