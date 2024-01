Voor het eerst ooit is het in januari boven de 30 graden in Europa

Het is een triest record: in het toch al zo bloedhete Spanje was het voor het eerst ooit in januari al meer dan 30 graden. Om precies te zijn werd het 30,7 graden in Gavarda aan de Spaanse oostkust. "Ongelooflijk warm voor de tijd van het jaar", concludeert ook expert in extreem weer Nahel Belgherze.

Oorzaak is een zogeheten hittekoepel. Door een sterk hogedrukgebied hoopt warme, droge lucht zich op, die als het ware wordt samengeperst. Ook in de rest van Spanje en het zuiden van Frankrijk is dit te voelen.

De recordwarmte van 30,7 graden werd niet alleen bereikt in Gavarda, 50 kilometer onder Valencia, maar ook in Calles dat 70 kilometer ten noordwesten van de Spaanse stad ligt.

Het is “de warmste januaridag in de Europese geschiedenis” volgens klimatoloog Maximiliano Herrera. Nergens in Europa was het in januari ooit zo warm. Voor Spanje is het al de vierde maand op rij dat het nationale warmterecord wordt verbroken. En het is nog niet eens lente.