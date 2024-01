Miljarden euro’s schadevergoeding voor man die kanker kreeg door bestrijdingsmiddel glyfosaat

Het grote Bayer dat het meest gebruikte bestrijdingsmiddel ter wereld verkoopt, moet aan een Amerikaan ruim 2 miljard euro schadevergoeding betalen, omdat een jury van een rechtbank in Philadelphia het bewezen acht dat hij kanker kreeg door de onkruidverdelger.

De man gebruikte Roundup - met als werkzaam bestanddeel glyfosaat - jarenlang om het onkruid in zijn tuin weg te krijgen. Nu lijdt hij aan non-hodgkinlymfoom en dat komt dus waarschijnlijk door het middel.

Bayer is verwikkeld in een lange reeks rechtszaken, aangespannen door mensen die zeggen kanker te hebben gekregen door Roundup. Vorig jaar moest het bedrijf in een andere zaak nog 1,5 miljard dollar schadevergoeding betalen.

Toch is er wetenschappelijk geen consensus over of het middel kankerverwekkend is. "Er is eenvoudigweg niets dat glyfosaat duidelijk in verband brengt met kanker bij de mens", schrijft medisch chemicus David Lowe bijvoorbeeld in vakblad Science. De WHO oordeelde in 2015 echter dat glyfosaat 'waarschijnlijk kankerverwekkend is voor de mens'. Maar dat zegt nog weinig over of en in welke mate het ook echt kanker veroorzaakt.

Tot grote onvrede van velen heeft de Europese Commissie glyfosaat vorig jaar weer voor tien jaar goedgekeurd voor de Europese Unie.