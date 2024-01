Ineens populair: gemalen krekels als eiwitbron

Acheta-eiwit, ook wel bekend als krekelpoeder, is een bron van eiwitten die afkomstig is van krekels. Het wordt steeds populairder, vooral in de VS, onder mensen die op zoek zijn naar milieuvriendelijkere manieren om voldoende eiwitten binnen te krijgen.

Krekels bevatten een hoge hoeveelheid eiwitten per volume en zijn gemakkelijker te kweken dan traditionele dieren voor vleesproductie. Ze hebben een neutrale, enigszins nootachtige smaak.

Krekels bestaan voor ongeveer 65% uit eiwitten, wat betekent dat wanneer ze worden gemalen, ze veranderen in een poeder of meel dat ook veel eiwitten bevat. Een pond krekelpoeder kan voor maar liefst 77% uit eiwit bestaan, hoewel de hoeveelheid kan variëren van product tot product[1].Naast eiwitten bevatten krekels ook veel B-vitamines, die een grote rol spelen bij het voorzien van energie, het aanmaken van bloedcellen en het voorkomen van DNA-schade. Ze bevatten ook een verscheidenheid aan micronutriënten, waaronder calcium, koper, ijzer, magnesium, mangaan, fosfor, kalium en zink.

Krekels zijn ook een goede bron van meervoudig onverzadigde vetzuren, ook wel 'goede' vetten genoemd, die de gezondheid van het hart ondersteunen. Ze bevatten ook vezels, wat uniek is in vergelijking met andere soorten vlees.

Acheta-eiwit kan ook gemakkelijker verteerbaar zijn dan andere eiwitbronnen, zoals wei-eiwitpoeder. Dit is te danken aan chitine, een soort onoplosbare vezels die voorkomen in het exoskelet van krekels en waarvan uit onderzoek blijkt dat het gunstig kan zijn voor de darmgezondheid.Het gebruik van krekels als eiwitbron heeft ook voordelen voor het milieu. Insecten zijn efficiënter in het omzetten van het voedsel dat ze eten in pure eiwitten. Volgens een rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties hebben krekels slechts 2 kilogram voer nodig voor elke kilogram lichaamsgewichtstoename, terwijl rundvee maar liefst twaalf keer meer voer nodig heeft om dezelfde hoeveelheid eiwit te produceren.

Het eten van krekels kan voordelen hebben, maar er zijn ook enkele risico's aan verbonden.

Er zijn echter ook enkele mogelijke risico's verbonden aan het eten van krekels.

Ten eerste zijn de voordelen van acheta-eiwit ) nog niet uitgebreid onderzocht. Ten tweede kunnen krekels allergische reacties veroorzaken, vooral bij mensen die al allergisch zijn voor schaaldieren. Ten derde is de industrie voor eiwitpoeders, waaronder krekelpoeder, in veel landen ongereguleerd, wat betekent dat je niet altijd zeker weet wat je precies krijgt. Ten vierde kunnen krekels parasieten bevatten, hoewel het belangrijk is op te merken dat dit risico niet uniek is voor krekels en dat andere vleesbronnen ook dragers van parasieten kunnen zijn. Ten slotte kan krekeleiwitpoeder relatief duur zijn.

