Wintersport in Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk? Er ligt geen sneeuw

De winter in de Alpen was dit seizoen veelbelovend van start gegaan, zegt weerman Roel van den Bekerom van Wintersport.nl. tegen het AD. ,,In december was heel Oostenrijk tot in de dalen bedekt met een dikke laag sneeuw."

Maar nu is het lente in de Alpen. De temperaturen lopen veel te hoog op voor de tijd van het jaar. In veel dalen was het vorige week met 10 tot 17 graden lenteachtig. Dat blijft voorlopig zo. In de onder Nederlanders populaire Oostenrijkse wintersportplaats Gerlos, op bijna 1250 meter best hoog gelegen, was het gisteren 12 graden. In Tirol en Salzburgerland, hotspots voor veel Nederlandse wintersporters, stortregende het.

In veel Italiaanse skigebieden is het nog beroerder gesteld. ,,Nog nooit zo'n winter gezien", kopte de Italiaanse krant Repubblica gisteren Hier is 'sneeuw een hypothese' die enkel op de hogere hellingen nog te vinden is. ,,Maar zelfs daar is het oppervlak tijdens de heetste uren een soort fluweelzachte modder. Ideaal voor waterskiën", tekent de verslaggever op. De weersvoorspelling is bovendien somber: ,,Nog twee weken volle zon, met vrijdag maxima tussen de 15 en 17 graden."