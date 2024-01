Warmste en natste jaar ooit in Nederland: 3 graden warmer sinds begin van de metingen

Het was vorig jaar gemiddeld 11,8 graden in De Bilt. Daarmee is 2023 het warmste jaar ooit en maar liefst 2,9 graden warmer dan begin vorig eeuw. Ook is het nog nooit zo nat geweest, meldt het KNMI in de jaarlijkse Staat van het Klimaat.

En 2023 was geen uitschieter: de laatste tien jaar was het elk jaar warmer dan voor 1988. "Het was een recordheet jaar, maar ook een recordnat jaar. Tegelijkertijd stevenden we tot in juli af op wat we dachten dat nog een heel droog jaar zou worden", zegt KNMI-directeur Maarten van Aalst bij RTL Nieuws. "Juist dat samenkomen van die verschillende extremen is iets wat we vaker zien. En dat was in Nederland. Maar we hebben over de hele wereld extremen gezien."

Wel warmt Nederland bijna twee keer zo snel op als het wereldwijde gemiddelde. Dat komt grotendeels doordat land sneller opwarmt dan water en de wereld bestaat voor twee derde uit zee. Maar ook het oceaanwater wordt snel warmer. "Dat is het afgelopen jaar opeens heel snel gegaan. Met name de Atlantische Oceaan was warmer dan we ooit gezien hebben", zegt Van Aalst.

Het wordt zo steeds moeilijker om de opwarming onder de 1,5 graad van het Klimaatakkoord van Parijs (2015) te houden. "Uiteindelijk hebben wij als Nederland in onze lage delta er misschien nog wel meer belang bij dan de meeste andere landen dat we die doelen gaan halen. En we hebben een grote historische verantwoordelijkheid. We hebben in het verleden zelf heel veel uitgestoten. We zullen de rest van de wereld moeten verleiden om met z’n allen de schouders eronder te zetten."