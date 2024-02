RIVM wist al jaren van PFAS in eieren ook buiten Dordrecht

Het RIVM weet al jaren dat de giftige stof PFAS niet alleen in de regio Dordrecht in eieren van hobbykippen zit, maar ook in de rest van het land. Onderzoek daarnaar werd al in 2015 gepubliceerd. Desondanks werd in december alleen voor de regio Dordrecht afgeraden om nog zulke eieren te eten. Dat meldt de NOS.

Het RIVM en de GGD besloten toen om het eten van eieren van eigen kippen rond Dordrecht af te raden, nadat uit onderzoek was gebleken dat de eieren in die regio meer PFAS bevatten dan door de Europese Unie verantwoord wordt geacht. Dat onderzoek werd in die regio uitgevoerd vanwege de aanwezigheid van de fabriek Chemours, die jarenlang veel PFAS uitstootte en loosde.

De NOS constateerde twee weken geleden na eigen onderzoek dat ook hobbykippen in Friesland, Utrecht en Limburg eieren met te veel PFAS leggen. In een reactie zei het RIVM toen dat er in het hele land onderzoek gedaan moet worden naar PFAS in eieren.