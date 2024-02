De 5 belangrijkste redenen waarom wijn in 2024 zal veranderen

In 2024 zullen er verschillende factoren zijn die de wijnindustrie beïnvloeden en mogelijk veranderen. En dan gaat het niet alleen om klimaatverandering. Hier zijn de vij belangrijkste redenen:

Klimaatverandering

Klimaatverandering blijft een constante uitdaging voor wijnmakers. Extreem weer, zoals hittegolven, droogtes, bosbranden en overstromingen, heeft al invloed gehad op de wijnproductie en zal dat blijven doen. Dit kan leiden tot veranderingen in de smaakprofielen van wijnen en de opkomst van nieuwe wijnregio's, zoals het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zweden, waar voorheen het klimaat niet geschikt was voor wijnbouw.

Veranderende Consumentenvoorkeuren

Consumentenvoorkeuren verschuiven naar witte en roséwijnen, en er is een groeiende vraag naar sauvignon blanc[1]. Ook is er een toenemende interesse in mousserende wijnen, niet alleen Champagne, maar ook prosecco, pét-nats en andere sprankelende varianten.

No- en Low-Alcohol Wijnen

Er is een groeiende vraag naar wijnen met een laag alcoholgehalte of zonder alcohol, mede gedreven door gezondheidsbewuste consumenten, vooral onder jongere generaties.

Technologische Innovaties

Artificial Intelligence (AI) en robotica zullen een grotere rol spelen in zowel de wijngaard als in de wijnkelder. Dit kan variëren van geautomatiseerde oogst tot robot-sommeliers in proeflokalen.

Duurzaamheid en Ethiek

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor consumenten. Wijnmakers zullen waarschijnlijk meer nadruk leggen op milieuvriendelijke praktijken en transparantie in hun productieprocessen[4][8][15][17][23][24].

Deze trends geven aan dat de wijnindustrie in 2024 zal blijven evolueren, met een focus op aanpassing aan klimaatverandering, het voldoen aan de veranderende consumentenvoorkeuren, het omarmen van technologische vooruitgang, het navigeren door economische uitdagingen en het versterken van duurzame en ethische praktijken.