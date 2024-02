Restricties voor landbouw, toeristen en bevolking: Catalonië trekt alles uit de kast om watertekorten door droogte tegen te gaan

De Spaanse regio Catalonië kampt met de gevolgen van aanhoudende droogte. Het waterniveau in de reservoirs is in de laatste drie jaar geslonken van 90 procent tot 15 procent. De overheid doet er dan ook alles aan om het waterverbruik terug te dringen.

Noodplan in werking

Er gelden al maanden strengere regels voor watergebruik in de landbouw, en ook de toerismesector en de Catalaanse burger krijgt nu te maken met verregaande maatregelen. "We zijn al ruim twee jaar bezig met het opleggen van restricties om het watergebruik tegen te gaan", zegt directeur van het Catalaanse waterschap Samuel Reyes tegen de NOS. "Maar nu het zeker al zeker 40 maanden minder regent dan normaal, zit er niets anders op dan dit noodplan in te zetten."

Alleen een periode met zware regenval kan ervoor zorgen dat al het water weer wordt bijgevuld, legt Reyes uit. "Als het af en toe een beetje regent, dan wordt dat door de bomen en de aarde rond de reservoirs opgezogen. Je hebt echt harde regen nodig, zodat het water de meren in kan glijden."

Experimenten met waterdruk

Het waterschap trekt alles uit de kast om de reservoirs niet verder uit te putten. "We gebruiken meer zeewater, destilleren water en gebruiken zo veel mogelijk water uit putten", zegt Reyes. De afgelopen jaren is veel campagne gevoerd om het watergebruik van particulieren in te dammen. Maar nu komt er zelfs een limiet (maximaal 200 liter per dag) op de hoeveelheid water die mensen kunnen gebruiken. Daarboven gaat de waterdruk drastisch omlaag.

"In sommige kleine dorpen is de infrastructuur kwetsbaar”, legt directeur Reyes uit. "Sowieso geven we de voorkeur aan het verlagen van de waterdruk, in plaats van het afsluiten van het water. Lege waterleidingen leiden namelijk tot grote problemen."