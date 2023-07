Nog één keer de cijfers: waarom je echt minder moet vliegen

Veel mensen houden zichzelf een beetje voor de gek: wel vegetarisch eten vanwege het milieu, keurig het afval scheiden, nooit een plastic tasje kopen. En dan vliegen ze voor een weekend naar New York, een keertje naar de Spaanse zon, misschien nog een stedentrip naar Boedapest...

Waterbesparende douchekop

De Correspondent zet de cijfers nog maar eens op een rij: één keer heen en weer vliegen naar New York is net zo schadelijk als het eten van duizend Big Macs. Twee jaar een waterbesparende douchekop gebruiken staat gelijk aan een retourtje Londen en je hele huis 5,5 jaar verlichten met milieuvriendelijke led-verlichting doe je teniet met één retourtje Barcelona, schrijft Jelmer Mommers, Correspondent Klimaat & Energie.

De schade van vliegen wordt in de toekomst nog vele malen groter, onder meer omdat wereldwijd steeds meer mensen geld hebben voor een vliegticket. Geschat wordt dat het aantal vliegtuigen tot 2036 verdubbelt. Nu nog zijn vliegtuigen verantwoordelijk voor slechts twee procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, maar dat loopt op tot een vijfde in 2050.

Stikstof

Niet alleen de uitstoot van CO2 is schadelijk. Vliegtuigen brengen ook stikstofoxiden in de lucht, waterdamp en aerosolen. Daarmee is het effect op de opwarming van de aarde vermoedelijk tot wel twee keer zo groot dan door CO2-uitstoot alleen.

De luchtvaartsector vormt zo een directe bedreiging voor het behalen van de klimaatdoelen die in Parijs zijn afgesproken, maar voorlopig grijpt de overheid niet in. Die denkt nog altijd dat Schiphol cruciaal is voor de Nederlandse welvaart en heft geen belasting op kerosine. Een hele kleine belasting op vliegtickets ligt in het verschiet, maar is veel minder effectief.

Hoogopgeleiden vliegen vaker

Burgers kunnen natuurlijk zelf wel iets doen aan de schade die de luchtvaart aanricht: minder vliegen. En dat geldt vooral voor hoogopgeleiden en veelverdieners, want die stappen vier keer zo vaak in een vliegtuig als mensen die lager zijn opgeleid en minder verdienen. Gek genoeg, zijn het ook vooral hoogopgeleiden die minder vlees eten, afval scheiden, geen plastic tasjes kopen en vooral heel veel praten over hoe erg het is gesteld met het milieu.

Als ze dat écht menen, is het tijd om de trein te nemen deze zomervakantie.