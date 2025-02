Machtsvertoon & onvoorspelbaarheid: waarom Trump kwaadaardige en ook belachelijke dingen doet

Donald Trump heeft maar één doel: laten zien dat hij alles kan, ook belachelijke dingen. Dat schrijft Robert Reich, oud-minister en hoogleraar aan Berkeley. Hij vindt de show fantastisch; dat de hele wereld de hele dag om hem draait. Reich schrijft het volgende:

"Dat Trump tarieven aan Canada en Mexico oplegt, is niet om meer onderhandelingsmacht te hebben om betere deals voor de Verenigde Staten te krijgen van Canada of van Mexico.

Uren voordat de Canadese tarieven van kracht werden, werd Trump gevraagd of Canada iets kon doen om ze tegen te houden. “We zijn niet op zoek naar een concessie,” zei Trump vrijdagmiddag tegen verslaggevers in het Oval Office. “We zullen gewoon zien wat er gebeurt, we zullen zien wat er gebeurt.”

De echte reden dat Trump de tarieven voor Canada en Mexico heeft verhoogd, is om de wereld te laten zien dat hij bereid is om (kleinere) economieën te schaden, zelfs ten koste van de (zeer grote) economie van Amerika.

Het gaat om de show - zodat de wereld weet dat hij te maken heeft met iemand die bereid is om grote straffen uit te delen. Trump vergroot zijn macht door te laten zien dat hij de macht heeft en bereid is die te gebruiken.

Hetzelfde geldt voor het deporteren van bijvoorbeeld Colombianen of Brazilianen in militaire vliegtuigen, geboeid Als bijvoorbeeld Colombia of Brazilië klaagt over hun behandeling, des te beter. Trump zegt, zonder enige feitelijke basis, dat het criminelen zijn. Vervolgens dreigt hij met tarieven. Als Colombia terugkrabbelt, heeft Trump opnieuw zijn macht laten zien.

Waarom heeft Trump de buitenlandse hulp stopgezet? Niet omdat het verspilling is. In feite helpt het de wereld te stabiliseren en vermindert het de verspreiding van besmettelijke ziekten. De echte reden waarom Trump de buitenlandse hulp stopte, is dat hij wil laten zien dat hij het kan.

Waarom negeert hij verdragen en overeenkomsten (het Akkoord van Parijs, de NAVO, wat dan ook) (of dreigt hij ze te verscheuren)? Niet omdat zulke verdragen en overeenkomsten slecht zijn voor Amerika. Integendeel, ze zijn in het belang van Amerika.

Machtsvertoon

De echte reden dat Trump verdragen verscheurt, is dat ze Trump's handen binden en daarmee zijn discretionaire bevoegdheid om straffen en beloningen uit te delen beperken.

Zie dit niet als individueel “beleid”. Zie ze samen als machtsvertoon van Trump.

Als Canada of Mexico terugslaat, zal hij tegen hen terugslaan met nog hogere tarieven.

Als sommige hooggeplaatste Republikeinse leden van het Congres tegenwerpen dat hij inbreuk maakt op de bevoegdheden van het Congres, wat dan nog? Het is een kans om ze te laten zien wie de baas is.

Als een federale rechtbank hem tijdelijk tegenhoudt, nou en? Hij gaat gewoon door en laat zien dat de rechtbanken machteloos zijn om hem te stoppen.

Kijk achter wat er gebeurt en je zult zien dat Trump twee technieken gebruikt om meer macht te krijgen dan welke Amerikaanse president ooit heeft gehad.

De eerste is om te laten zien dat hij enorme straffen en beloningen kan uitdelen.

Het maakt niet uit of de straf of beloning gerechtvaardigd is. Een tarief van 25 procent op Canada? Hallo?

Het is machtsvertoon.

Als de prijzen in Amerika omhoog schieten voor olie en hout uit Canada of voor fruit en groenten uit Mexico, is dat geen probleem voor Trump. De meeste Amerikanen begrijpen toch niet hoe tarieven werken. Trump zal Canada en Mexico de schuld geven. En hen dan bedreigen met bijvoorbeeld 50 procent tarieven. Kabam!

Onvoorspelbaarheid

Dat brengt ons bij de tweede techniek die Trump gebruikt om zijn macht uit te breiden: onvoorspelbaarheid.

Wat maakt een gewelddadige ouder of echtgenoot, of een gewelddadige dictator, of Trump, extra angstaanjagend? Ze zijn onvoorspelbaar. Ze halen uit op manieren die moeilijk te voorzien zijn.

Dus iedereen die mogelijk door hun acties wordt beïnvloed, geeft ze een extra brede ligplaats - enorme hoeveelheden gehoorzaamheid bij voorbaat.

Trump laat iedereen gissen.

Hij eist dat Denemarken Groenland verkoopt aan de Verenigde Staten. Hij kaffert de CEO van de Bank of America uit in Davos omdat hij conservatieven zou hebben gediscrimineerd. Hij ontslaat onafhankelijke inspecteurs-generaal. Hij ontdoet het Ministerie van Justitie van ambtenaren die zaken tegen hem vervolgden. Hij valt het staatsburgerschap aan.

Wat is het volgende? Wie zal het zeggen? Dat is het hele punt.

Hoe verklaar je anders de bizarre eerbied - lafheid - die we zien bij CEO's, de media, bijna alle Republikeinse en zelfs sommige Democratische parlementsleden? Vermoedelijk zeggen ze allemaal tegen zichzelf: “Hij kan van alles doen , dus laten we vooral voorzichtig zijn.”

Musk, Bezos en Zuckerberg kussen zijn kont. Bill Gates is “ronduit onder de indruk” van hem. Jamie Dimon, chef van JPMorganChase, besluit dat hij “niet helemaal verkeerd” is.

Bijna 50 Democraten in het Huis steunen een wetsvoorstel dat immigranten zonder papieren die worden beschuldigd van geweldloze misdaden, aanwijst voor deportatie. Wat?

De “rechtsstaat” draait om voorspelbaarheid. We hebben voorspelbaarheid nodig om vrij te zijn.

Maar veel van wat Trump doet is ofwel illegaal, maar het zal nog maanden of jaren duren voordat de rechter dat beslist, of bevindt zich in het grijze gebied van “waarschijnlijk illegaal, maar niet getoetst door de rechter”. En dat past prima bij zijn strategie.

Dat brengt ons bij de voor de hand liggende vraag: Waarom is Trump zo geobsedeerd door het vergroten van zijn macht?

Hint: het gaat niet om het verbeteren van het welzijn van de gemiddelde Amerikaan en zeker niet om Amerika weer groot te maken (wat dat ook moge betekenen).

Ja, hij is een kwaadaardige narcist en sadist met een onverzadigbare machtswellust die er plezier in schept om anderen te laten kronkelen.

Maar er is nog iets.

Hoe groter zijn aantoonbare macht en hoe onvoorspelbaarder hij die gebruikt, hoe groter zijn vermogen om een deel van die macht te ruilen met mensen met enorme hoeveelheden rijkdom, zowel in de Verenigde Staten als elders.

Ik heb het over de miljardairs van Amerika, zoals Elon Musk en de 13 andere miljardairs die Trump in zijn regime heeft geïnstalleerd, maar ook over de 744 andere miljardairs in Amerika en de 9.850 Amerikanen met een nettowaarde van minstens $100 miljoen.

Samen hebben deze individuen een enorme voorraad rijkdom. Velen zijn bereid om er iets van te ruilen om nog meer te krijgen en om wat ze hebben veiliger vast te leggen.

Ze geven Trump (en zijn familie) zakelijke deals, informatie, campagnegeld en positieve PR (propaganda). In ruil daarvoor geeft hij ze belastingverlagingen, terugdringing van regelgeving en opschorting van antitrust.

Ik heb het ook over oligarchen in Rusland, China en Saoedi-Arabië. Hij geeft ze speciale handelsdeals, energiedeals, inlichtingendeals, toegang tot wereldwijde rijkdommen; of hij dreigt ze tegen te houden. In ruil daarvoor geven ze hem (en zijn familie) zakelijke deals, informatie, steun in politieke campagnes en meer geheime propaganda.

Dit is het spel van Trump: Enorme machtsvertoon dat onvoorspelbaar wordt gebruikt. Ze lokken buitengewone deals uit voor Trump en zijn familie, in eigen land en wereldwijd.

Trump zegt dat hij dit doet voor Amerikaanse arbeiders. Niets is minder waar. Hij doet dit voor zichzelf en voor de oligarchie in de wereld, die op haar beurt druk bezig is de rijkdom van de wereld weg te sluizen.

Hoe kunnen we dit stoppen? De eerste stap is om het te begrijpen."

