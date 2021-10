Een oplaadbaar gehoorapparaat kopen? Doe eerst een gratis online gehoortest!

Online gehoortesten maken het ongelooflijk eenvoudig voor mensen die vermoeden dat ze gehoorverlies hebben, om te beginnen met het leren over hun gehoorprestaties voordat ze een oplaadbaar gehoorapparaat kopen. Ze kunnen de test doen wanneer het hen uitkomt, vanuit het comfort van hun huis. Een online gehoortest doen in de privacy van jouw eigen huis kan minder intimiderend zijn dan het maken van een afspraak met een audioloog. Sommige mensen kunnen ook het gevoel hebben dat het gemakkelijker is om de resultaten zelf te verwerken voordat ze hulp zoeken bij een professional. Een ander voordeel van een online gehoortest is de potentiële tijd die het kan besparen. Voor online testen hoef je niet naar een kliniek te reizen om te worden getest. Bovendien zijn de meeste online tests vrij eenvoudig en hebben ze maar een paar stappen.

Hoe werkt een online hoortest?

Hoewel er veel verschillende soorten online tests beschikbaar zijn, laten de beste de gebruiker een kalibratieproces doorlopen, aangezien de testomgevingen en gebruikte apparatuur ongelijk en niet-gestandaardiseerd zullen zijn. Als zodanig MOET kalibratie worden uitgevoerd om nauwkeurige en bruikbare resultaten te verkrijgen die vergelijkbaar zijn met meer gestandaardiseerde testmethoden.

Houd er rekening mee dat deze test geen onderscheid kan maken tussen gehoorverlies als gevolg van zenuwbeschadiging en omkeerbaar gehoorverlies als gevolg van een gat in het trommelvlies, oorsmeer of middenoorvocht, waarvoor zowel een onderzoek als een formele gehoortest vereist is. Technisch gezien voert de online gehoortest alleen een luchtgeleidingstest uit.

Zijn online hoortesten betrouwbaar?

Een gratis online hoortest kan een handig hulpmiddel zijn om het gesprek op gang te brengen en een oplossing te vinden. Deze online gehoortests mogen echter nooit worden gebruikt ter vervanging van de persoonlijke gehoortest die je krijgt van een gecertificeerde audicien.

Een audicien is getraind in de beste werkwijzen voor het testen van het gehoorvermogen van een patiënt. Je wordt in een met geluid behandelde cabine geplaatst met een hoofdtelefoon met ruisonderdrukking, waardoor een reeks tonen wordt gespeeld. De uitslag van jouw gehoortest wordt een audiogram genoemd. Dit zal jouw lokale professional vertellen in welke frequentiebereiken je meer moeite heeft met horen.

Oplaadbaar gehoorapparaat vs wegwerp gehoorapparaat

Oplaadbare hoortoestellen beginnen steeds populairder te worden. Oplaadbaar is echter voor sommige mensen niet de juiste keuze op basis van verschillende factoren. Je moet ervoor zorgen dat je de voor- en nadelen van oplaadbare batterijen versus wegwerpbatterijen in overweging neemt voordat je een beslissing neemt. Oplaadbare hoortoestellen die momenteel op de markt zijn, maken bijna uitsluitend gebruik van lithiumbatterijtechnologie in tegenstelling tot de technologieën die eraan voorafgingen.

Enkele redenen waarom u voor hoortoestellen met oplaadbare batterijen wilt gaan, zijn:

Gemak. Het enige wat je hoeft te doen, is het hoortoestel 's nachts uitnemen en in jouw oplaaddoosje plaatsen en het laadt ze 's nachts op.

Makkelijker te hanteren. Mensen met behendigheidsproblemen kunnen baat hebben bij het dragen van oplaadbare hoortoestellen.

Beter voor het milieu.

De voordelen van wegwerphoortoestellen zijn: