Europa investeert € 150 miljard in blockchain

Opmerkelijk nieuws over de Europese Unie die in blockchain investeert. Eerder gaf de Europese Unie namelijk aan dat beleggen in blockchain risicovol kan zijn. “Europa stopt €150 miljard in o.a. blockchain, maar noemt crypto een teken van riskant gedrag” aldus Crypto Insiders. Crypto mag zich de afgelopen tijd wellicht volatiel gedragen hebben, maar dit lijkt opnieuw een teken dat crypto op zijn minst de komende jaren relevant blijft. Eerder waren er ook al grote bedrijven die geld in crypto zijn gaan steken. Zo heeft Tesla bijvoorbeeld veel geld in Bitcoin geïnvesteerd.

Dat ook de overheid in blockchain investeert, is voor mensen met crypto een goed teken. De grootste bedreiging voor de Bitcoin lijken de overheden te zijn. De overheid heeft minder controle over crypto dan over fiat valuta. Zo is het moeilijker om in te zien of iedereen wel netjes belasting afdraagt en of het legale inkomsten betreft.

In grote lijnen blijft crypto steeds stijgen

Kijken we naar hoe crypto zich de afgelopen jaren heeft gedragen, dan zien we dat crypto steeds blijft stijgen. Natuurlijk, Bitcoin is ook eens flink gedaald, maar hierna heeft de crypto zich altijd weer herpakt. Dit maakt het beleggen in crypto ook zo interessant. Niemand weet wanneer dit zal stoppen. De blockchain van Bitcoin is zo geprogrammeerd dat Bitcoin steeds schaarser wordt. Zo is er om de zoveel tijd een zogenaamde halving, waarna de munt minder snel gemined wordt. Sommige mensen zijn bang dat Bitcoin een bubbel is die uiteindelijk zal knappen, maar na al die jaren is dit nog steeds niet gebeurd. Bitcoin krijgt dan ook steeds meer voorstanders.

Heb jij ook in crypto geïnvesteerd?

Heb je ook in crypto geïnvesteerd, dan zul je het laatste crypto nieuws goed in de gaten moeten houden. Zo krijg je namelijk een goed beeld van hoe de verschillende munten presteren. Je moet echter ook niet te bang zijn als je in crypto investeert. Als je op ieder slechte nieuwtje zou reageren door je geld terug te trekken, is investeren in crypto geen goed idee. Denk daarom altijd bij ieder nieuwtje goed na wat voor effect dit heeft op de koers. Je zal al snel merken dat het meeste nieuws weinig effect heeft. Dat neemt niet weg dat het zeer interessant is om het laatste nieuws over crypto door te lezen. Zo weet je namelijk precies wat er zich afspeelt.