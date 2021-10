Welke merken zijn geschikt om zakelijk te leasen?

Zakelijk leasen heeft voor jou als ondernemer vele voordelen. Zo kun je een mooie auto rijden, zonder dat je daarvoor hoge investeringskosten hebt. Bovendien ben je wel economisch eigenaar van de auto, waardoor je profiteert van belastingvoordelen.

Als je een auto zakelijk wilt leasen, ga je echter niet over een nacht ijs. Met de juiste bedrijfsauto kun je meteen een goede eerste indruk maken. Uiteraard wil je dat je leaseauto perfect aansluit bij jou en je bedrijf. Bij zo’n grote beslissing is het dan ook belangrijk dat je het juiste type auto kiest.

Ga je voor een bestelbus of een personenauto? Wil je een handzame stadsauto, of past een grote, stoere terreinwagen juist beter bij je? De keuze kan bij financial lease nogal overweldigend zijn. Er zijn namelijk zoveel verschillende merken en typen auto’s. Wat zijn nou goede merken om zakelijk te leasen?

Volkswagen zakelijk leasen

Als je zakelijk wilt leasen, is een Volkswagen financial leasen altijd een goede keuze. Als je voor Volkswagen gaat, krijgt je een betrouwbare, representatieve leaseauto van Duitse topkwaliteit tegen een vriendelijke prijs.

Volkswagen heeft voor ieder wat wils. Populaire leaseauto’s zijn bijvoorbeeld de Volkswagen Polo en Volkswagen Golf, beide behendige, sportieve en stijlvolle auto’s. Deze hatchbacks zijn mooi compact, zonder dat je aan ruimte moet inboeten. Dit maakt deze wagens tot de perfecte stadauto’s om zakelijk te leasen.

Ook als je graag een bedrijfswagen wilt, zit je goed bij Volkswagen: de Transporter en Caddy zijn beide veel geleasede bestelwagens. De Transporter is groot en heeft veel opslagruimte, terwijl de Volkswagen Caddy een meer compacte bestelbus is die vaak voor kleine klussen wordt gebruikt. Wat betreft zakelijk leasen is Volkswagen dus van alle markten thuis!

Kies bij financial lease voor BMW

Voor de autoliefhebber is een BMW de perfecte optie voor financial lease. Een BMW is een echte rijdersauto, oftewel: een auto die veel rijplezier oplevert. De luxueuze uitstraling in combinatie met de hoge kwaliteit van de gebruikte materialen, een hoog comfort en bijzondere technische snufjes maakt een BMW de perfecte auto voor financial lease.

Zakelijk rijden in een Mercedes-Benz

Veel mensen kiezen een auto van Mercedes-Benz om zakelijk in te rijden vanwege de beleving. Auto’s van Mercedes-Benz stralen namelijk luxe uit, wat maakt dat je in deze leaseauto’s altijd een premium rijervaring hebt.

Verder zijn Mercedes financial lease altijd van alle gemakken voorzien. Touchscreen, extra beeldschermen en allemaal fijne extra functies: bij een Mercedes-Benz is het mogelijk. Bovendien stelt Mercedes-Benz jou als bestuurder voorop: veel beenruimte en comfortabele stoelen. Dit maakt een Mercedes-Benz de perfecte auto voor zakelijk rijden als je veel lange afstanden moet afleggen.

Opel bestelwagen zakelijk rijden

Ben je meer op zoek naar een bestelwagen met veel opslagruimte? Opel, van origine een Duits merk, staat bekend om de productie van degelijke, duurzame bedrijfswagens van goede kwaliteit. Deze worden veelvuldig gekozen voor zakelijk rijden.

Voor de ideale klusbus kun je bijvoorbeeld denken aan de Opel Combo, verkozen tot bestelauto van het jaar 2021, maar ook de Opel Movano en Opel Vivaro. Al deze bedrijfswagens zijn erg veelzijdig. Zo is de Vivaro in verschillende varianten beschikbaar, bijvoorbeeld als gesloten bestelwagen, platform cabine en als dubbele cabine met maximaal 6 zitplaatsen.

Wat voor type bedrijf je ook hebt, er is altijd wel een Opel die voor jou geschikt is om zakelijk te rijden.

Ford bedrijfswagens leasen

Niet alleen Opel, maar ook Ford staat bekend om hun bedrijfswagens. Ford heeft namelijk een reeks bedrijfswagens ontworpen die geschikt zijn voor elke klus. Een van de bekendste is natuurlijk de iconische Ford Transit. Dit type bestelbus is in verschillende uitvoeringen beschikbaar. Zo is de Transit Courier de kleinste en compactste bus in deze reeks.

Liever iets meer ruimte? Met de middelgrote Custom, een van de populairste bussen van Ford, zit je altijd goed: handig ingericht, veel opbergruimte en genoeg comfort om er lekker in te kunnen rijden.

Voer je veel klussen uit op uitdagend terrein, zoals lastig bereikbare natuurgebieden of met modder bedekte bouwplaatsen? Dan is de nieuwe Ford Transit Trail met zijn robuuste ontwerp en mechanisch sperdifferentieel de perfecte bedrijfswagen om zakelijk te leasen.

Sluit je leasecontract eenvoudig online af

Ben je erover uit welk merk voor jou het geschiktst is om te financial leasen? Dan kun je eenvoudig online je leasecontract afsluiten. Vraag hiervoor een vrijblijvende offerte aan. Meestal krijg je binnen 24 uur al een reactie, zodat je meteen weet waar je aan toe bent.

Wil je zoveel mogelijk besparen op de maandelijkse kosten van je leasecontract? Verdiep je dan eens in het leasen van een occasion. Kies voor online financial lease regelen bij autokan.nl en je vindt niet alleen nieuwe leaseauto’s, maar ook veel zo goed als nieuwe tweedehands modellen met een lage kilometerstand. Deze auto’s gaan met gemak nog járen mee.

Staat de door jou gewilde auto niet online? Plaats dan gratis en vrijblijvend een zoekvraag, dan krijg je bericht zodra jouw droomauto beschikbaar is. Zo kun je snel de weg op met jouw nieuwe zakelijke leaseauto.