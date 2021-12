Wat heb je nodig als je zelf je auto wilt onderhouden

Jouw auto zelf onderhouden? Dit heb je nodig

Wil je zelf jouw auto onderhouden? Om het basisonderhoud van je auto uit te kunnen voeren, zijn er diverse dingen die je nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan motorolie. In dit artikel vertellen we je wat je nodig hebt om zelf je auto te onderhouden, zodat je alles in huis kunt halen om meteen te beginnen. Lees snel verder en ontdek meer.



Zorg voor motorolie

Motorolie zoals 5w40 olie hebben is erg belangrijk. Als je regelmatig de olie ververst, zal de olie minder vies zijn. Ook zal het verversen van de olie ervoor zorgen dat roestvorming niet snel voor zal komen. Bovendien zorgt het ervoor dat de olie de juiste dikte blijft behouden. Hierdoor zal de afdichting tussen de zuiger en de cilinderwand behouden blijven.



Bandenspanningsmeter

Het is ook zeker aan te raden om een bandenspanningsmeter te kopen en deze te bewaren in je auto. Het beste wat je kunt doen, is kijken op de band of op de sticker in de auto welke bandenspanning aanbevolen wordt. Zorg er ook voor dat je niet teveel bijvult. Wanneer je ervoor zorgt dat jouw banden goed op spanning gehouden worden, zal dit je wegligging verbeteren. Je zal hierdoor tevens zuiniger gaan rijden.



Ruitenwisservloeistof

Goede ruitenwisservloeistof is onmisbaar. Met ruitenwisservloeistof zorg je ervoor dat alle opspattende modder, pekel en andere viezigheid van je ramen gehaald wordt. Je zal hierdoor goed zicht kunnen behouden. En dat zorgt er weer voor dat ongelukken niet snel zullen voorkomen en je veilig op je bestemming aankomt. Ook zorgt het antivries ervoor dat de leidingen niet kapot vriezen.



Remvloeistof

Ook remvloeistof mag zeker niet ontbreken. Remvloeistof zorgt ervoor dat de kracht op het rem- of koppelingspedaal makkelijker kan worden doorgegeven aan de rem. Deze vloeistof is niet samendrukbaar. Hierdoor zal elke samendrukkende kracht meteen worden doorgegeven aan elk onderdeel in het remsysteem, waardoor de auto af zal remmen.



Koelvloeistof

Zorg er altijd voor dat je over koelvloeistof beschikt. Koelvloeistof zorgt ervoor dat oververhitting tegengegaan wordt en warmte goed wordt afgevoerd. Ook beschermt de vloeistof motoronderdelen tegen de kou, zorgt het ervoor dat kalk niet kan afzetten op de onderdelen uit het koelcircuit en beschermt het de motor tegen roest.



Wil jij zelf je auto gaan onderhouden? Zorg er dan zeker voor dat je bovenstaande spullen in huis hebt, zodat je direct kunt starten met het onderhoud. Wij wensen je veel succes met het onderhouden van je auto!