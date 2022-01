Deze online marketing trends van 2022 moet je kennen!

Het lijdt weinig twijfel dat de toekomst van marketing digitaal is. Van betaalde zoekadvertenties tot advertenties op sociale media en meer, er zijn verschillende kanalen die bedrijven gebruiken om hun online aanwezigheid te vergroten. Het landschap evolueert echter voortdurend. Elk jaar brengt nieuwe tools en tips die uiteindelijk de digitale marketingindustrie vormgeven. Je online marketing uitbesteden kan daarom een goed idee zijn aangezien deze experts precies weten welke trends elk jaar populair zijn. In 2022 geldt dit voor de onderstaande voorbeelden!

Mobile-first

In het afgelopen decennium heeft mobiel browsen steeds meer terrein gewonnen op desktop browsen. In het eerste kwartaal van 2021 genereerden mobiele apparaten bijvoorbeeld 54,8 procent van al het websiteverkeer. Nu mobiel verkeer het desktopverkeer officieel heeft overschaduwd, is het van cruciaal belang dat je bedrijf je website optimaliseert voor mobiele apparaten. Gelukkig hebben de meeste websitebouwers zich aangepast aan de behoefte aan mobiel browsen en kunnen ze je website automatisch opmaken voor mobiele apparaten. Dit kan vaak de noodzaak elimineren om een ​​externe websiteontwikkelaar in te huren om je website opnieuw te formatteren. Natuurlijk gaat mobiel browsen ook veel verder dan de website van je bedrijf. In 2022 moet je ervoor zorgen dat al je video's, inhoud, pagina's en marketingcampagnes zijn opgemaakt met je mobiele bezoekers in gedachten.

Langere bloglengte

Het is geen geheim dat het consequent publiceren van goed gemaakte bloginhoud op de website van je bedrijf je inspanningen voor zoekmachineoptimalisatie (SEO) en je online zichtbaarheid kan vergroten. Als gevolg hiervan genereer je waarschijnlijk meer organisch verkeer voor je site. Om nog maar te zwijgen van het feit dat het regelmatig delen van je gedachten en ideeën kan helpen om leads voor je bedrijf te genereren en je te vestigen als een gezaghebbende stem binnen je branche. Hoewel het een duidelijke waarde heeft om een ​​blog bij te houden, is er ook constant discussie over SEO-praktijken. Met name bedrijven, marketeers en schrijvers zijn vaak verdeeld over de vraag of blogposts korter of langer moeten zijn. Op weg naar 2022 lijkt het erop dat langere blogposts meer SEO-waarde bieden. Een onderzoek van een online marketing bureau heeft namelijk getoond dat het gemiddelde aantal woorden van de best gerangschikte inhoud van Google 1140 - 1285 woorden is.

Persoonlijk

In een wereld waar klanten uit alle mogelijke richtingen worden gejaagd, kan het voor je bedrijf moeilijk zijn om echt indruk te maken op je doelgroep. Gezien het gebrek aan echte connecties in het huidige digitale marketinglandschap, kan een beetje personalisatie je ver brengen. Dit begint met gegevens. Als je een klant bij naam wilt aanspreken, met hun pijnpunten wilt praten en hen op een meer zinvolle manier wilt betrekken, moet je eerst iets over hen leren. Je kunt beginnen met een naam en e-mailadres, maar je kunt ook gegevens verzamelen over iemands interesses en activiteiten. Dat gezegd hebbende, is het onwaarschijnlijk dat een klant je deze informatie gratis zal verstrekken. De realiteit is dat je misschien iets van waarde moet bieden - of het nu een stukje content, een weggevertje of een andere aanbieding is - voordat je kunt hopen je marketinginspanningen te personaliseren.