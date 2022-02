Welke spijkerbroek draag jij dit jaar?

Een nieuw jaar betekent vaak ook een heleboel nieuwe trends. Als het om spijkerbroeken gaat, dan staan de grote merken zoals Levi’s, Tommy Jeans, PME Legend en G-star niet stil en we hebben daardoor nu al een aantal opvallende trends gespot in de winkels en op de catwalks. Nederland is natuurlijk een echt jeansland en je kunt hier gewoon niet zonder een aantal modieuze spijkerbroeken in je kledingkast. Zo is de skinny jeans bijvoorbeeld echt uit de gratie en nemen wijdere pasvormen het straatbeeld over. Neem dit artikel daarom goed door, zodat ook jij dit jaar moeiteloos goed voor de dag kunt komen in een modieuze jeans.

Trend 1: Flared Jeans

Je kunt op dit moment niet om de flared jeans heen. Gebruik je social media als Instagram en/of TikTok, dan zie je deze fit met wijd uitlopende broekspijpen namelijk overal terug. Het gaat hier om een trend uit de jaren ‘90 die op dit moment weer helemaal in aan het komen is. Influencers zoals Bella Hadid en Hailey Bieber zijn in ieder geval al fan en ook steeds meer winkels hebben de flared jeans op voorraad. Ben jij kort van postuur? Dan zijn deze jeans bijzonder geschikt om je benen langer te laten lijken.

Trend 2: Wide Fit Jeans

Zoals we al schreven zijn de wijdere fits helemaal in. Dit komt niet alleen omdat een wijdere jeans er over het algemeen flatteus uitziet, maar ook omdat deze broeken gewoon erg comfortabel dragen. Wil jij helemaal on-point zijn, dan kies je voor een broek met wijde broekspijpen én een hoge waist. Hiermee creëer je lange visuele lijnen, wat erg modieus is. Op zoek naar een hippe zakelijke outfit? Combineer de ‘high wide-jeans’ dan met een zakelijk shirt en/of jasje.

Trend 3: Donkere Jeans

Onze laatste trend gaat niet over de pasvorm, maar over de kleur van de jeans. 2022 wordt namelijk het jaar van de donkere spijkerbroeken. Vooral raw denim, waarbij de spijkerbroek geen wassing in de fabriek ondergaat, gaan we dit jaar steeds vaker zien. Deze ‘dry jeans’ hebben bij aankoop een mooie donkerblauwe kleur en kunnen daardoor ook gemakkelijk in een formele outfit gebruikt worden. Naarmate deze spijkerbroeken langer gedragen worden zullen ze een geheel eigen uitstraling krijgen.

Bonus trend: Duurzame Jeans

Wil je tot slot niet alleen modieus voor de dag komen, maar geef je ook om jouw impact op het milieu? Dan hebben we goed nieuws voor je. Steeds meer jeansmerken zijn hun productieproces aan het verduurzamen, waardoor de keuze in biologische- en gerecyclede jeans steeds groter wordt.