Heb jij tips om groener en gezonder te leven? Maak je eigen blog en inspireer anderen

Er zijn genoeg mensen die graag beter willen leven. Ze willen bijvoorbeeld meer doen voor de planeet of fitter zijn. Maar hoe pak je zoiets aan? Dat is voor velen een mysterie. Heb jij bakken vol tips over hoe je een groener en gezonder leven leidt? Creëer je eigen blog en inspireer anderen met je ervaringen!

Een blog is de ideale manier om je kennis te delen met de wereld. Daarvoor heb je wel een aantal dingen nodig. In dit artikel lees je hoe een blog maken in 2022 werkt en ontdek je hoe concurrenten in jouw niche het aanpakken.

Waarom een eigen blog maken?

Wat doe je als je op zoek bent naar nieuwe informatie over een onderwerp? Juist: je grijpt naar je computer of telefoon, en zoekt in Google naar de informatie die aansluit op je vraag.

Steeds meer mensen zijn inmiddels scherp genoeg om te zien welke zoekresultaten in Google eigenlijk advertenties zijn. Daarom kijkt de slimme zoeker meestal verder. Hij bestudeert de zoekresultaten op relevante (persoonlijke) ervaringen in de vorm van blogs.

Een blog is een website waarop je informatieve artikelen kunt lezen. Deze artikelen noemen we ook wel blogsposts. Vaak worden blogposts geschreven door (ervarings)deskundigen en gaat de website over een bepaald thema. Zoekt iemand naar een manier om duurzamer te leven, fitter te worden of gezonder te koken? Dan komt hij vaak bij een blogartikel uit.

Een blog maken: de beste manier om mensen te bereiken

Een blog maken is dus nog altijd één van de beste manieren om veel mensen te bereiken. Juist jij, met je handige kennis en expertise, hebt iets te vertellen waar anderen iets aan hebben. Door het te delen in een blogpost kunnen mensen je tips en trucs ook echt vinden. Bovendien kun je blogs gemakkelijk delen via verschillende social media om je bereik nog meer te vergroten.

Voorbeelden van succesvolle blogs

Er zijn tal van blogs te vinden over de meest uiteenlopende onderwerpen. De ene blog is de andere niet, en er zijn duizenden blogs die niet of nauwelijks worden gelezen. Om te zorgen dat jouw verhalen ook echt gelezen worden, is meer nodig dan alleen correcte informatie. Je presentatie, taalgebruik, vormgeving en het functioneren van de website zijn minstens zo belangrijk.

Hieronder vind je een aantal blogs over duurzaamheid en gezondheid die veel bezoekers trekken.

Blogs over groen en gezond leven:

de Groene Meisjes - blogger Merel neemt je in deze blogposts mee in haar persoonlijke onderzoek naar een groene en bewuste leefstijl.

- blogger Merel neemt je in deze blogposts mee in haar persoonlijke onderzoek naar een groene en bewuste leefstijl. the Green Guide - deze blog richt zich met name op vrouwen en legt de focus op bewuster leven van binnen én buiten.

- deze blog richt zich met name op vrouwen en legt de focus op bewuster leven van binnen én buiten. Bedrock - een informatieve website met blogs over alles dat te maken heeft met fysieke en mentale gezondheid, duurzaamheid en een betere wereld.

- een informatieve website met blogs over alles dat te maken heeft met fysieke en mentale gezondheid, duurzaamheid en een betere wereld. Groen Graag - op deze website geeft blogger Lisanne antwoord op groene en duurzame vraagstukken vanuit eigen ervaring.

Zoals je ziet, zijn er dus tal van manieren waarop je een blog kunt inrichten. Maar nu nog beginnen! Lees snel verder om te ontdekken hoe simpel een blog maken in 2022 kan zijn.

Zelf een blog maken: de eerste stappen

Een blog maken in 2022 is simpeler dan ooit. Dankzij moderne website builders is met name het technische aspect van je blog opzetten bijzonder eenvoudig geworden. Het is bovendien een mooie manier om niet alleen je kennis te delen maar ook je schrijfvaardigheid te verbeteren, nieuwe ideeën te verkennen en online meer aanwezig te zijn.

Kies een blogplatform

Er zijn tal van platformen die de mogelijkheid bieden al dan niet gratis een website te bouwen. Wil je een blog maken? Een veelgebruikt blogplatform is Wix. Daar kun je een blogtemplate gebruiken om je website in te richten. Je kunt in dit template onder andere kleuren, vormen en lettertypes aanpassen. Zo kun je de website helemaal naar eigen inzicht maken.

Kies een hostingplatform voor je blog

Een hostingplatform is als de huisvesting van je website. Het woord ‘host’ betekent letterlijk vertaald ‘gastheer’. Het is de plek op het internet waar mensen je website kunnen vinden, en de gastheer zorgt dat ze naar binnen kunnen. Belangrijk bij een goede hostingpartij is bandbreedte (de snelheid van de verbinding met jouw website). Ook een goede klantenservice bij je hostingplatform is een fijne bijkomstigheid, zeker wanneer je voor het eerst een blog maakt.

Selecteer een pakkende naam en domein

Een blog met een aangrijpende naam wordt beter onthouden. Zo maak je van een eenmalige lezer een regelmatige bezoeker! Houd het kort en krachtig, en controleer of de naam ook beschikbaar is als domeinnaam voor de website.

Ontwerp je blog en schrijven maar!

Heb je een host, naam en blogplatform gevonden? Dan is het tijd om je website in te richten naar jouw smaak. Dit is hét moment om creatief te zijn, maar houd ook in je achterhoofd dat de blogposts goed leesbaar moeten zijn. Maak de pagina niet te druk en zorg dat de focus op de tekst ligt.

Daarna is het tijd voor je eerste blogpost. Bedenk een actueel onderwerp binnen je niche en schrijf lekker van je af. Wees niet bang om fouten te maken, want iedereen moet ergens beginnen. Bovendien kun je een blog altijd nog aanpassen na publicatie. Veel succes!