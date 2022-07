In 5 stappen een nieuwe look in huis

Wil jij een totaal nieuwe uitstraling creëren zonder dat het te veel tijd, energie en geld kost? Door een aantal kleine veranderingen toe te passen kun je dat binnen no time realiseren. In deze blog lees je hoe je dit in 5 stappen kunt bereiken. Lees je mee?

Stap 1. Maak een plan

Allereerst is het belangrijk om een goed plan te maken. Ga eens zitten, pak een leeg blaadje en schets hoe jij jouw huiskamer wil hebben. Schrijf ook op wat voor kleuren en materialen jij mooi vindt, want op die manier wordt het makkelijker als je keuzes gaat maken. Wanneer je een helder plan hebt is het tijd voor stap 2.

Stap 2. Gooi al het overbodige weg

Voor veel mensen een moeilijke stap, maar wel een hele belangrijke… het weggooien van overbodige items in huis. Ga eens rustig door je huis en kijk wat er allemaal weg kan. Maak stapeltjes als je twijfelt over bepaalde spullen en gooi aan het einde van de dag alles weg wat je niet meer nodig hebt. Hierna heb je meer overzicht en kun je aan de gang met het ‘echte’ werk.

Stap 3. Aanpakken maar!

Nu is het tijd om een aantal veranderingen toe te passen in huis, waardoor je een totaal nieuwe look kunt krijgen. Denk bijvoorbeeld eens aan een nieuwe kleur op de muur. Dit jaar zien we veel groen en pasteltinten in de huiskamers. Ben jij klaar voor een grote verandering? Kies er dan voor om meerdere muren te verven. Ga jij liever voor safe? Schilder dan één muur in de hal bijvoorbeeld.

Een andere verandering die jij kunt doen in huis is het laten vervangen van je kozijnen. Dit zorgt gelijk voor een mooie en strakke uitstraling en helpt ook gelijk tegen minder tocht in huis. Wanneer je dit eenmaal hebt gedaan, dan hoef je hier jaren niet meer naar om te kijken. Wil je een kozijnen offerte? Ga dan op zoek naar de beste vakspecialist en vergelijk offertes met elkaar. Op die manier vind je altijd een goede specialist.

Een andere verandering die wellicht minder groot is, maar die wel impact heeft is het veranderen van jouw vloerkleed. Hier zou je misschien niet zo snel aan denken, maar een vloerkleed bepaald voor een groot deel de uitstraling van de woonkamer. Heb je nu een vierkant vloerkleed? Kies dan eens voor een ronde vorm. Of ga nu voor een kleur die je niet zo snel zou kiezen. Hierdoor krijgt de ruimte direct een hele andere look & feel.

Stap 4. Finishing touch

Er zijn dus een aantal dingen die jij kunt veranderen in huis die zorgen voor een vernieuwende uitstraling, maar de buitenkant van je huis mag ook zeker niet vergeten worden. Heb jij namelijk wel eens gedacht aan zonnepanelen op je dak? Dit is niet alleen duurzaam, maar scheelt ook nog eens voor je portemonnee. Benieuwd naar de kosten? Online kun je gemakkelijk een offerte voor zonnepanelen aanvragen.

Stap 5. Genieten maar

Zonder te veel energie, tijd en geld in je huis te hebben gestoken kun je blij zijn met een vernieuwende uitstraling van je huis. Dan zit er nu nog maar één ding op en dat is genieten van je nieuwe look.

Hopelijk heb je iets aan deze stappen gehad. Succes met het aanpakken van jouw huis.