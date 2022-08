Collectiviteitskorting vervalt, wat nu?

Wanneer je bijvoorbeeld bij je nieuwe baan begint, kan het zijn dat jouw werkgever een afspraak heeft met een zorgverzekeraar. Dit wordt ook wel collectief verzekeren genoemd en kan zowel voor jou als voor de zorgverzekeraar positief uitpakken. De verzekeraar verwacht dat meer mensen een verzekering via hen afsluiten omdat het door jouw werkgever aangeboden wordt en jij krijgt collectiviteitskorting over je premie. Collectiviteitskorting krijg je wanneer je via je werkgever, sportclub of patiëntenvereniging je zorgverzekering afsluit. Jouw werkgever, club of vereniging kan deze korting met een verzekeraar afspreken, zodat grote groepen mensen bij die verzekeraar een verzekering afsluiten. Je krijgt collectiviteitskorting vaak over je premie, dus worden je maandelijkse kosten hierdoor lager. De Eerste en Tweede Kamer hebben samen besloten om vanaf 2023 de collectiviteitskorting op de basisverzekering te laten vervallen. De maximale wettelijke collectiviteitskorting was in 2020 al 5% gedaald naar 5% toe. Wat betekent dit wanneer de gehele korting in 2023 gaat vervallen?

Waarom is de collectiviteitskorting opgezet?

In eerste instantie is de collectiviteitskorting in het leven geroepen zodat zorgverzekeraars door zorgafspraken voor bepaalde groepen, mogelijk kosten zouden kunnen besparen. De kosten die zij zouden besparen zouden terugvloeien naar de mensen die collectief verzekerd zijn door hen korting te geven op hun premie. Toch zie je de afgelopen jaren dat zorgverzekeraars de prijzen voor de basisverzekering voor iedereen verhogen, waarna mensen die collectief zijn verzekerd deze verhoging door middel van korting weer terug krijgen. Op deze manier raken de individueel verzekerden gedupeerd omdat zij eigenlijk de korting voor de collectief verzekerden betalen. Dit wordt ook wel kruissubsidiëring genoemd. Al eerder werd de maximale collectiviteitskorting verlaagd van 10% naar 5% in 2020 om de verschillen tussen collectief verzekerden en individuele verzekerden te verkleinen.

Waarom wordt de collectiviteitskorting afgeschaft?

Na het verlagen van de maximale collectiviteitskorting, werd er geen verschil gemerkt in kruissubsidiëring. Hierdoor heeft het kabinet besloten om per 2023 de gehele korting af te schaffen. Dit zorgt voor een polis aanbod met meer overzicht en is het makkelijker om verschillende zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken. Het afschaffen van de collectiviteitskorting geldt alleen voor de basisverzekering, niet voor de korting op aanvullende verzekeringen. Met het afschaffen van de collectiviteitskorting wordt het verzekeren voor individuele een stuk eerlijker, omdat zij niet meer de korting voor collectief verzekerden betalen uit eigen portemonnee.

Wat nu zonder collectiviteitskorting?

Wanneer jij collectief verzekerd bent, komt jouw korting dus te vervallen. Je zult in dit geval maximaal 5% meer premie betalen dan dat je nu al deed. Omdat de maatregelen pas in 2023 toegepast zullen worden, heb je nog wel de tijd om actie te ondernemen. Zo kun je bijvoorbeeld overstappen naar een individuele verzekering en kiezen voor de verzekeraar met de laagste premie. Wil je nog wél gebruik maken van de korting tot dit niet meer kan? Een open collectieve verzekering is dan zeker wat voor jou! Het kan namelijk zo zijn dat verzekeraars er voor kiezen om de kortingen voor aanvullende verzekeringen te verhogen om de collectiviteitskorting op de basisverzekering te compenseren.