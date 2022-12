Hoe milieuvriendelijk is bamboe?

Het wordt gepresenteerd als het materiaal van de toekomst. Een stof die duurzaam gewonnen wordt en waarvan diverse soorten textielproducten gemaakt kan worden. Maar hoe duurzaam is bamboe eigenlijk en welke uitdagingen zijn er bij de productie van dit materiaal?

Duurzaam, mits …

Bamboe is een zeer duurzaam materiaal, mits wordt voldaan aan de milieuvriendelijke handelingen tijdens de productie. Er wordt gedurende de teelt geen gebruikgemaakt van pesticiden, omdat bamboe van nature ijzersterk is. Wel lag er ooit een toeleverancier van het bamboegaren onder vuur omdat hij afvalstoffen zou hebben geloodst. In het kader van duurzaam ondernemen wordt met deze leverancier geen zaken meer gedaan. Alleen al omdat we met zijn allen de verantwoordelijkheid voor de aarde dragen, maar ook omdat een product van de toekomst goed moet zijn voor het milieu.

Bamboe vs. katoen

Als je bamboe vergelijkt met katoen is het net zo zacht en gemaakt van even natuurlijke materialen. Toch is er een verschil in productie. Zo groeit de katoenplant vele malen trager dan de bamboestengels en heeft katoen van nature meer watergift nodig. Bij bamboe is dat niet aan de orde: watergift hoeft niet kunstmatig gedaan te worden. Bovendien is nog goed om te weten dat de bamboe waar garens van gesponnen zijn, niet dezelfde bamboe is die door panda’s gegeten wordt. Het is dus niet zo dat voor de productie van een kledingstof dieren het eten uit de mond gespaard wordt.

Het spinnenwiel vs. het moderne proces

Voor een steel bamboe gebruikt kan worden voor de productie van Bamigo herenkleding gaan heel wat handelingen vooraf. Zo wordt de bamboe na telen geoogst en wordt het materiaal versnipperd tot kleine deeltjes. Dit gaat uiteindelijk naar een vezelfabriek. Net als bij viscose wordt er van de vezels een garen gemaakt. Geen zorgen, het gaat hier niet om het spinnen met het welbekende spinnenwiel van Doornroosje, het is een ultramodern proces waarbij een vloeistof die nogal stroperig is in een spindop wordt geperst, waarna een lange draad kan worden gemaakt. Interessant proces, wat dus uiteindelijk lijdt tot het superzachte stofje waarvan – mits het op de juiste manier gebeurt – duurzame kleding gemaakt wordt.