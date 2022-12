Dit zijn de beste motorhelmen van dit moment

Je hoofd is echt het belangrijkste om veilig te houden, of je nu op een motorfiets zit of niet, aangezien je ECU erin zit. Je hoeft niet zoveel uit te geven voor een echt geweldige helm, maar als het onze missie hier is om de beste motorhelm te vinden, dan moet je de portemonnee een beetje openen. De volgende motorhelmen zijn enkele van de beste die je kunt kopen - inclusief enkele modulaire opties voor straatrijders of degenen die houden van de veelzijdigheid die flip-ups bieden.

AGVD Sportmodular

Met een gewicht van slechts circa 1,5 kilogram, is AGV's Sportmodular volledig gemaakt van koolstofvezel. AGV zegt dat deze flip-up voldoet aan dezelfde veiligheidsnormen als zijn Pista R MotoGP-helm - terwijl hij minder weegt dan zijn race-tegenhanger! Gebouwd voor de sport- en sporttoerrijder, zegt AGV dat het talloze uren in de windtunnel heeft doorgebracht om de SportModular aerodynamisch en stil te maken, terwijl hij toch voor goede ventilatie en stabiliteit zorgt. Drie schaalmaten van XS tot XLLL betekenen dat iedereen een comfortabele en toch compacte pasvorm moet kunnen vinden.

6D ATS-1R

Decennia lang was de constructie van de helm in wezen hetzelfde: een schaal van polystyreen omhulde je koepel en was gebouwd om te verpletteren bij een botsing en de kracht van een botsing te absorberen, zodat je hoofd dat niet hoeft te doen. Maar naarmate motorfietsen evolueerden, deden helmen dat niet. Totdat 6D arriveerde. Eerst kwam de ATS-1-helm; nu is er de volledig herwerkte ATS-1R. Het gebruik van een nieuwe en verbeterde versie van het ODS-systeem (Omni-Directional Suspension) vermindert de energieoverdracht naar het hoofd/de hersenen nog meer dan voorheen, zegt 6D, en maakt de R nog lichter. Kortom, we hebben kleine veren die tussen twee EPS-voeringen zijn geklemd, wat volgens 6D een onovertroffen beveiliging biedt.

Arai Regent X

De reputatie van Arai is ongeëvenaard als het gaat om veiligheid en kwaliteit van helmen. Twee jaar geleden stond de Corsair-X in deze ruimte, dezelfde helm die de racers dragen op MotoGP- en WSBK-grids. De Regent X, nieuw vanaf 2020, lijkt veel op de Corsair-X, maar is ontworpen rond een nieuwe schaal met een nog gladdere vorm. Hetzelfde pluche comfort, bescherming en functies die van het merk worden verwacht, zijn hier, maar ook iets anders; de Regent is veel gemakkelijker op en van je hoofd te krijgen. Het nieuwe versterkende Hyper Ridge- en VAS-schildsysteem verlaagt het zwaartepunt en de onderkant van de nieuwe schaal loopt 5 mm uit om het gemakkelijker te maken om je hoofd in en uit de helm te krijgen.

AGV K-6

Het nieuwste uit Italië is het hoogtepunt van alle helmtechnologie van AGV, gericht op een enkele helm voor gebruik op straat. Een superlichte schaal van koolstof en aramidevezel is gevormd tot een aerodynamische vorm die goed werkt op elk type motorfiets, en zijn ovale vorm en vier schaalmaten zorgen voor een uitstekende, goede pasvorm voor de meeste hoofden. Een zachte binnenkant van Ritmo en Shalimar-stof is vochtafvoerend, verwijderbaar en stil, en het schild van de K6 is gemakkelijk verwisselbaar.