De beste kerstdecoratietrends van 2022

Het kerstseizoen van 2022 valt echt uiteen in twee thema's: helder, gedurfd en glamoureus of verfijnd en ingetogen, wat je ook ziet aan de kerstpakketten 2022. Er is geen tussenweg (hoewel we graag iemand vinden die deze zeer Harry Styles en Nancy Meyers-achtige esthetiek zorgvuldig kan overbruggen). Of je nu een voorkeur hebt voor meer retro rockstar of oma aan de kust , wij hebben het voor je. Dit zijn de belangrijkste decoratietrends voor de feestdagen van 2022, zodat je voorop kunt blijven lopen, of je nu kiest voor een van deze ideeën of niet.

Papierbomen

Als het gaat om het versieren van de tafel, gooi dan de bloemen en winterwonderlanddorpen weg - de een sterft maar al te snel, de ander kan prijzig worden, snel - en overweeg in plaats daarvan neutrale papierbomen. Ze geven de kamer een grillig maar toch modern tintje, en het beste van alles: als de feestdagen voorbij zijn, kun je ze platdrukken, zodat ze nauwelijks opbergruimte innemen. Het is een item waar mensen op Pinterest dit seizoen naar op zoek zijn, met een stijging van 80 procent.

Discobal

Reflecterende, iriserende ornamenten zijn de nieuwe pailletten, tenminste als je er alles aan doet om deze feestdagen voor glamour te zorgen. Discobalornamenten duiken overal op, van Crate & Barrel tot Kohl's, en Etsy merkte op dat zoekopdrachten naar discobaldecor in het algemeen jaar op jaar met 346 procent zijn gestegen. Gespiegelde mozaïeken zijn misschien niet jouw ding, maar als je toch van een beetje glinstering van je kerstdecoraties houdt, let dan op iriserende en parelmoeren ornamenten, die dit seizoen een opkomende trend lijken te zijn.

Chinoiserie Christmas

De delicate bloemmotieven die te vinden zijn in de klassieke chinoiserie vinden hun weg naar de feestdagen, met de ontwerpen die verschijnen op ornamenten, kousen en porseleinen bomen. Pinterest heeft de zoekopdrachten naar "Chinoiserie Christmas" met 50 procent zien stijgen, en de meest populaire pins hebben de neiging om de meest heilige interieurkleurencombinaties te bevatten: blauw en wit.

Popcultuur

Bepaalde vakantiefilms worden net zo goed een onderdeel van je familietradities als het weglaten van melk en koekjes voor de kerstman of ruzie maken tijdens je zorgvuldig geplande kerstkaartfotoshoot. Alle grote films lijken tegenwoordig licentieovereenkomsten te hebben, maar we moeten het aan Pottery Barn overhandigen voor het maken van verwijzingen naar National Lampoon's Christmas Vacation lijkt - durven we het te zeggen? - borderline chic.

Vintage roze

Je zou Barbiecore de schuld kunnen geven, maar onze collectieve obsessie met een brutaler, helderder roze strekt zich uit tot in de feestdagen. Etsy heeft een toenemende belangstelling voor alles wat met roze te maken heeft, net als Pinterest, waarbij de site voor het delen van inspiratie een toename van 40 procent zag in zoekopdrachten naar ‘vintage pink Christmas’. Over het algemeen zijn throwback-stijlen bijzonder populair: Pinterest-zoekopdrachten naar 'retro Christmas' zijn jaar na jaar verdrievoudigd en 'nostalgische kerst' is met 90 procent gestegen. Leun in de sfeer met een kauwgomkleurige keramische boom, verpak cadeaus in retro roze kerstmanpapier en steek een "I'm Dreamin' of a Pink Christmas"-kaars aan, terwijl je toch bezig bent.