Krijg je de tandarts vergoed?

De meeste Nederlanders komen jaarlijks bij de tandarts. Sommige mensen gaan hier alleen voor controle heen, terwijl anderen ieder keer weer van alles aan hun gebit moeten laten doen. Heb je een slecht gebit? Dan vallen de kosten vaak (veel) hoger uit dan wanneer tijdens een controle blijkt dat er eigenlijk niets aan de hand is. Sommige mensen denken dat de kosten van de tandarts vergoed worden, maar is dat eigenlijk wel zo? In deze tekst vertellen wij je precies hoe het zit.



Tandartskosten worden niet standaard vergoed

Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder moet een basis zorgverzekering afsluiten. Alhoewel je hiermee verzekerd bent voor zorgkosten die je maakt, worden lang niet alle kosten vergoed. De tandarts is één van de zaken die niet binnen de dekking van de basisverzekering valt. Kies je voor het basispakket en moet je bijvoorbeeld een gaatje laten vullen bij de tandarts? Dan valt er kort na de behandeling een rekening op de deurmat. Het heeft geen zin om een claim in te dienen bij jouw verzekeraar, want je moet de tandartskosten zelf betalen als je alleen de basisverzekering hebt afgesloten.



Aanvullende tandartsverzekering

Wil je dat de kosten voor de tandarts vergoed worden? Breid de basisverzekering dan uit met een aanvullende tandartsverzekering. De kosten voor de tandarts worden dan (deels) vergoed. Als je een slecht gebit hebt, is deze aanvullende verzekering het overwegen waard. Ga je eenmaal per jaar voor controle naar de tandarts en is er eigenlijk nooit iets mis met jouw gebit? Dan is het financieel vaak aantrekkelijker om de kosten voor de behandeling zelf te betalen. De kosten voor een controle liggen namelijk vele malen lager dan de premie die je op jaarbasis betaalt voor een tandartsverzekering.



Heb ik een tandartsverzekering nodig?

Als je van plan bent om een zorgverzekering af te sluiten, moet jij je deze vraag eigenlijk altijd stellen. Helaas wordt dit lang niet altijd gedaan. Veel mensen baseren hun keuze namelijk op het prijskaartje. Omdat de premie hoger uitvalt als je een aanvullende verzekering afsluit, besluit je misschien om een tandartsverzekering links te laten liggen. Dit kan goed uitpakken, maar je kunt je er ook lelijk mee in de vingers snijden. Als je een slecht gebit hebt, ben je over het algemeen namelijk goedkoper uit als je voor een aanvullende verzekeringen voor de tandarts kiest. De premie weegt dan vaak niet op tegen de rekening(en) die je van de tandarts krijgt. Bepaal daarom altijd eerst voor jezelf of je een tandartsverzekering nodig hebt voordat je hem afschrijft.



Neem de tijd om een tandartsverzekering te vinden

Lijkt het je verstandig om een tandartsverzekering af te sluiten? Dan richt jij je waarschijnlijk tot het internet. Bij de meeste zorgverzekeraars kun je tegenwoordig namelijk online een zorgverzekering afsluiten. Wanneer je de tandarts mee wilt verzekeren, voeg je deze aanvullende verzekering hieraan toe. Loop hierbij niet te hard van stapel, want er kan verschil zitten in de tandartsverzekeringen die de verschillende zorgverzekeraars aanbieden. Daarom loont het vaak om een vergelijking te maken. Als jij een vergelijkingssite gebruikt, kun je hier aangeven dat jij je ook wilt verzekeren voor de tandarts. Vervolgens zie je binnen de kortste keren wat de beste zorgverzekering is.