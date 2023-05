De Premier League en de gokindustrie

Verrassend nieuws uit de Premier League. De clubs hebben gezamenlijk besloten om casinosponsors niet langer op de voorkant van spelershirts te vertonen. Dit zou ingaan vanaf de zomer van 2026, maar de beslissing roept gemengde reacties op bij experts en fans.

De beslissing was niet makkelijk

Bij de bekendmaking van deze beslissing wilde de voorzitter van de Premier League erop wijzen dat clubs vrijwillig meedoen. Toch is er sprake van een compromis:. ze behouden de advertenties, maar plaatsen deze nu alleen nog maar op de zijkant of op de mouwen van een shirt. Dus vanaf de zomer in 2026 zie je geen advertenties meer voor casino’s zoals refuel casino’s of andere goksites en bookmakers.

“Simpelweg de logo’s verplaatsen naar de andere kant van het shirt is te gek voor woorden”, zegt Grimes. “De overheid en de organisaties moeten er zich van bewust worden dat lokadvertenties ongezond en onpopulair zijn, ze horen niet thuis bij voetbalploegen. Deze feiten negeren, zet de gezondheid en levens van de jongere voetbalfans op het spel.”

8 van de 20 Premier League-teams - Bournemouth, Brentford, Everton, Fulham, Leeds, Newcastle, Southampton en West Ham - hebben gokbedrijven als hoofdsponsor op hun shirts. De totale som van deze sponsorcontracten komt neer op zo’n £60 miljoen ( 70 miljoen euro). Premier League-teams “Aston Villa” en “Wolves” droegen casinosponsors altijd al op de mouwen.

De campagne “The Big step”

Na de volledig vrijwillige beslissing van de Engelse Premier League om sponsors van gokbedrijven niet langer op de voorkant van spelershirts te vertonen, kregen ze een positieve reactie van James Grimes, de oprichter van The Big Step. Een campagne die het stereotypische beeld van de link tussen gokken en voetbal wil doorbreken.



James Grimes vindt dat dit een belangrijke stap is, maar erkent dat het verre van perfect is. Het imago van voetbal is altijd al beïnvloed geweest door de gokindustrie, bijna alle voetbalshirts hebben op een of andere manier een advertentie voor de gokindustrie. Dit is niet per se een slechte zaak, want advertenties zorgen er ook voor dat ploegen genoeg middelen hebben om te kunnen blijven voetballen. In het artikel “Casino & De maffia. De mythes en de geschiedenis.” hebben we het over de feiten en mythes of taboes die over de gokindustrie circuleren.





“Hoewel deze uitkomst niet perfect is, is het een grote stap in de juiste richting

Veel mensen associëren voetbal met gokken of weddenschappen in plaats van de sport. Geen enkele gokadvertentie in de wereld wordt meer gezien dan de advertenties op voetbalshirts, shirts die miljarden mensen dragen,”aldus Grimes.





De inkomsten van de teams

Tony Bloom, eigenaar van de Brighton-ploeg, zei het volgende: “Ik denk niet dat gokbedrijven op voetbalshirts thuishoren”. “Maar ik begrijp ook dat deze gokbedrijven het beste betalen, wat het moeilijk maakt voor veel clubs om deze dan de deur te wijzen”.



De Premier League-ploeg van Newcastle, momenteel derde, had al plannen om hun £6.5 miljoen aan sponsoring met Fun88 te vervangen door iets compleet anders. Buiten de top 6 zullen deze kleinere ploegen zeker het effect voelen van deze beslissing. Club Everton, die op het randje van faillissement stond, zal waarschijnlijk nooit meer een deal van £10 miljoen in de wacht slepen, zoals ze nu met online casino Stake hebben. Ook deals zoals met het casinomerk “refuel casino” zullen lastiger worden.