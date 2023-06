Waar heb je recht op na een bedrijfsongeval in 2023?

Als werknemer heb je het over het algemeen in Nederland goed voor elkaar anno 2023. Doorgaans zorgen werkgevers voor een zo veilig mogelijke werkomgeving. Desondanks gebeuren er jaarlijks ruim 200.000 ongevallen op de werkvloer. Ruim 2.000 hiervan zijn volgens het RIVM ernstig, en zo’n 60 mensen overlijden jaarlijks na een bedrijfsongeval. De top 3 ernstige ongevallen die het meest voorkomen zijn:

Machine ongeval: de machine is bijvoorbeeld niet goed afgeschermd.

de machine is bijvoorbeeld niet goed afgeschermd. Ongeval met vallende objecten : voorwerpen zijn niet goed vastgemaakt.

: voorwerpen zijn niet goed vastgemaakt. Val van ladder: ladder is bijvoorbeeld niet veilig geplaatst.

In dit artikel zullen we bespreken wat een bedrijfsongeval precies is, wie er aansprakelijk is en hoe het precies werkt met schadevergoedingen.

Wat is een bedrijfsongeval eigenlijk?

We spreken van een ongeval als er lichamelijk letsel ontstaat als gevolg van een plotseling incident dat schade uitoefent op het lichaam. Wanneer een ongeval op de werkvloer of tijdens werktijd plaatsvindt, spreken we van een bedrijfsongeval (ook wel arbeidsongeval genoemd).

Bij een bedrijfsongeval dient er sprake te zijn van letsel. Dit kan zowel materiële als immateriële schade zijn. Ook moet het ongeval gebeuren tijdens het uitvoeren van arbeid of op de werkplaats.

Voorbeelden

Op eigenlijk elke werkvloer kan een bedrijfsongeval plaatsvinden. De meeste ongevallen gebeuren in fabriekshallen of op bouwplaatsen. Maar ook op plekken waar je het veel minder verwacht is het mogelijk om slachtoffer te worden van een bedrijfsongeval.

Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg komt het regelmatig voor dat werknemers slachtoffer worden van geweld door cliënten. Ook bij andere hulpverleners, zoals politieagenten of ambulancepersoneel, wordt helaas regelmatig geweld toegepast. Ook in deze gevallen spreken we over een arbeidsongeval. Ook bij beroepen waar je minder gevaar loopt heb je nog steeds kans op een bedrijfsongeval. Denk bijvoorbeeld aan een schoonmaker die valt of kan uitglijden over een gladde vloer. Of pakketbezorgers die te zwaar tillen en last krijgen van nek- of rugklachten.

Voorbeelden van de schadevergoeding die je kunt krijgen is geld voor het inhuren van huishoudelijke hulp omdat je daar zelf niet meer toe in staat bent. Ook reiskosten naar het ziekenhuis, je advocaat of het revalidatiecentrum zijn kosten die te verhalen zijn op de werkgever. Verder zijn mogelijke aanpassingen in je auto of huis ook kosten die je vergoed kunt krijgen van je werkgever.

Voor de werkgever: Iemand binnen jouw bedrijf is slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval

Er zijn een aantal belangrijke zaken waar je rekening mee moet houden nadat er bij jouw bedrijf een ongeval heeft plaatsgevonden.

Als eerste bied je natuurlijk zo snel mogelijk eerste hulp aan het slachtoffer. Zorg dus altijd dat er bij jouw bedrijf genoeg BHV’ers aanwezig zijn. Er staat niet in de wet beschreven hoeveel BHV’ers verplicht aanwezig moeten zijn, alleen dat het bedrijf verantwoordelijk is om maatregelen te nemen op het gebied van hulpverlening. Het kan daarom niet kwaad om meerdere werknemers de optie tot een BHV cursus aan te bieden.

Verder is het belangrijk om na te gaan hoe het ongeval is ontstaan. Vragen die je kunt stellen zijn bijvoorbeeld: was er voldoende toezicht? Heeft een collega een fout gemaakt? Was er sprake van een onveilige werkomgeving?

Hoe werkt het met schadevergoedingen?

Voordat iemand recht heeft op een schadevergoeding, dient er eerst iemand aansprakelijk gesteld te worden. De werkgever zal eerst zijn aansprakelijkheid moeten erkennen. Over het algemeen zijn werkgevers erg goed verzekerd en zullen de kosten van de schadevergoeding vergoed worden. Als slachtoffer hoef je je dus over het algemeen geen zorgen te maken over de relatie met de werkgever.

Vooraf is het vrij lastig om te bepalen hoe hoog de schadevergoeding is waar je recht op hebt. Los van gemiste inkomsten en ziekenhuiskosten zijn er nog meer kosten waar je vergoedingen voor kunt krijgen. Bijvoorbeeld kleding die kapot is gegaan tijdens het ongeval of parkeerkosten bij de fysiotherapeut waar je heen moet voor herstel en ook de fysiotherapeut als je zorgverzekering dit niet dekt. Hierom is het extra belangrijk om goed bij te houden welke kosten je exact maakt, zodat je dit later vergoed kunt krijgen.

Wanneer is mijn werkgever aansprakelijk?

In principe is de werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval. Deze aansprakelijkheid is er omdat de werkgever er altijd voor dient te zorgen dat werknemers hun taken goed en veilig uit kunnen voeren, zonder dat ze daarbij letsel oplopen. Een werkgever is niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat er alles aan is gedaan om te zorgen dat de werknemer geen schade oploopt. Als een werkgever alle maatregelen heeft genomen voor de veiligheid en toezicht heeft gehouden op de naleving van de regels, is hij niet aansprakelijk.

Mocht je ervan overtuigd zijn dat je werkgever aansprakelijk is, moet je hem ook daadwerkelijk aansprakelijk stellen. Het is altijd aan te raden om dit per brief te doen. Zo staat zwart op wit dat je de werkgever aansprakelijk stelt voor de gemaakte kosten en kan je hier altijd op terugvallen. Ook is het verantwoord om in een vroeg stadium een letselschade-expert in te schakelen, die je kan helpen met het onderbouwen en bewijzen van de letselschade.