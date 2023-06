Japan heft COVID-19 reisalarm op: dit is wat u moet weten voor uw volgende reis

Nu de vrees voor COVID wereldwijd afneemt en de WHO verklaart dat de pandemie vanaf 5 mei niet langer een internationale gezondheidscrisis vormt, keren meer landen terug.

Nu heeft zelfs Japan, dat tijdens de pandemie een van de strengste grenscontroles had, zijn COVID-19 beperkingen grotendeels afgeschaft. Het land versoepelde eerder zijn grenscontroles in oktober vorig jaar na het handhaven van een alarm van niveau 1, waardoor de grens in maart 2020 effectief voor de hele wereld werd gesloten en het plafond voor het aantal buitenlandse toeristen en het toegangsverbod voor individuele buitenlandse reizigers werden opgeheven.

Net als voor de pandemie zullen Nederlandse reizigers nu geen visum nodig hebben om Japan binnen te komen voor welk doel dan ook, inclusief toerisme, waardoor dit een goed moment is om uw bezoek aan Japan te gaan plannen.

Voorkom een cultuurschok

Om een stressvrije en plezierige reis naar Japan te garanderen, raden doorgewinterde reizigers aan om must-have items in te pakken die uw reis comfortabeler maken en uw ervaring van de unieke cultuur van Japan verbeteren.

In Japan, cash cultuur is nog steeds erg overheersend, dus met contant geld en een credit-of debetkaart bij de hand is essentieel bij het reizen. Dit gezegd zijnde, reizigers met weinig contant geld kunnen moeite hebben met het vinden van een geldautomaat die internationale kaarten accepteert.

Om problemen te voorkomen, is het raadzaam om ten minste de helft van uw uitgaven in contanten mee te nemen en rekening te houden met opnamelimieten bij geldautomaten, die per locatie kunnen verschillen.

Het kan ook een uitdaging zijn om een Japanse adapter te vinden die met uw apparaat werkt. Japan gebruikt Type A- en Type B-aansluitingen, terwijl Nederland Type C- en Type F-aansluitingen gebruikt. Bovendien is het voltage in Japan 100V met een frequentie van 50/60 Hz, terwijl Nederland 230V met een frequentie van 50 Hz gebruikt.

Als u van plan bent een laptop of ander apparaat mee te nemen, is het raadzaam een werkende adapter mee te nemen. Slanke adapters zijn een goede optie omdat ze niet te veel ruimte innemen. Vergeet ook niet een draagbare USB powerbank mee te nemen om uw apparaten onderweg opgeladen te houden.

Omdat Japanners maar beperkt Engels spreken, is het ook raadzaam om voor vertrek een vertaal-app te installeren. Zo raak je gewend aan de app en zijn functies voordat je hem dringend nodig hebt. Moderne vertaal-apps zijn aanzienlijk verbeterd, waardoor ze een levensredder zijn voor wie niet vertrouwd is met de Japanse taal.

Daarnaast kan het gebruik van een app je ook helpen bij het leren van enkele basiswoorden zoals "sumimasen" (excuseer me) en "arigatou gozaimasu" (dank je wel).

Om een online vertaaltool te kunnen gebruiken of om gewoon je reis te delen op sociale media, moet je zorgen voor een goede verbinding. Het gebruik van eSIM's van providers als Holafly kan een betere aanbeveling zijn dan het kopen van lokale simkaarten of het huren van zakwifi-apparaten.

In tegenstelling tot simkaarten hoef je bij eSIM's geen fysieke kaart in je telefoon te stoppen, waardoor het makkelijker is om tussen meerdere netwerken te schakelen en het gedoe met het verwisselen van kaarten te vermijden.

Bovendien vereisen eSIM's geen fysieke pick-up, in tegenstelling tot pocket wifi-apparaten, en hoeft u zich geen zorgen te maken over het terugsturen van het apparaat voordat u Japan verlaat. eSIM's bieden ook de flexibiliteit van het kiezen van een plan dat past bij uw behoeften en budget zonder de noodzaak om zich te verbinden tot lange termijn contracten.

Bijvoorbeeld, Holafly's Japan eSIM biedt betaalbare plannen waar u kunt genieten van onbeperkte mobiele dataverbinding tijdens uw reis vanaf $ 19 per vijf dagen. Lees meer over Holafly op hun Instagram-pagina.

Andere reisbenodigdheden voor Japan

Afgezien van de voorbereidingen voor het visum en de communicatie, zijn er nog andere dingen waarmee u rekening moet houden voordat u naar Japan reist. Een daarvan is het onvoorspelbare weer en de temperatuurwisselingen binnen dezelfde regio. Het is raadzaam om het weerbericht te controleren en kleding in te pakken die gemakkelijk in laagjes kan worden gedragen.

Om tijd en geld te besparen tijdens het reizen in Japan, is het aanbevolen om een Japan Rail Pass aan te schaffen voordat je aankomt. Deze pas biedt onbeperkt reizen op de Shinkansen, JR-lijnen in Tokio en de Narita Express-trein. U kunt het beste een dienst als Google Maps of Hyperdia gebruiken om de vervoersmogelijkheden te vergelijken en ervoor te zorgen dat de pas kosteneffectief is voor uw route.

Als u van plan bent om uitgebreid te reizen in heel Japan, zal de Japan Rail Pass de meest kosteneffectieve optie. Echter, als u van plan bent om te verblijven in een bepaald gebied, kan het beter zijn om een dagpas of gewone treinkaartjes te kopen.

Bovendien, ondanks het besluit van de Japanse regering om haar aanbeveling voor het dragen van maskers op 13 maart 2023 te laten vallen, is het gebruik van maskers al tientallen jaren diep geworteld in de Japanse cultuur als een manier om de verspreiding van ziekten te voorkomen.

De meeste mensen in Japan dragen nog steeds maskers binnenshuis, in het openbaar vervoer en in drukke gebieden. Chirurgische maskers van niet-geweven stof worden het meest gebruikt. Het kan verstandig zijn enkele maskers mee te nemen als u niet wilt opvallen in een menigte.

Reizen naar Japan vereist enige voorbereiding, maar u kunt een stressvrije en plezierige reis hebben met de juiste instelling en de essentiële zaken ingepakt. Door deze voorbereidingen serieus te nemen, kunt u zich volledig onderdompelen in de unieke cultuur van Japan en onvergetelijke herinneringen creëren.