Toename van schimmelnagelinfecties in zwembaden en ruimtes waar mensen blootsvoets lopen

In de afgelopen maanden is er een zorgwekkende toename van schimmelnagelinfecties waargenomen in openbare zwembaden en andere ruimtes waar mensen met blote voeten lopen. Deze schimmelinfecties, ook bekend als onychomycose, kunnen leiden tot verkleurde, verdikte en broze nagels, en in sommige gevallen zelfs pijn en ongemak veroorzaken. Deskundigen wijzen op het belang van voorzichtigheid en hygiëne om de verspreiding van deze infecties te voorkomen.

Sinds mei 2023 hebben gezondheidsinstanties in verschillende regio's meldingen ontvangen van een opvallende toename van schimmelnagelinfecties. Hoewel de exacte oorzaken van deze toename nog niet volledig zijn vastgesteld, wordt aangenomen dat openbare zwembaden en andere ruimtes waar mensen blootsvoets lopen, mogelijke broedplaatsen zijn voor kalknagels die deze infecties veroorzaken.

De vochtige omgevingen en de constante blootstelling aan vochtige vloeren en oppervlakken in zwembaden, kleedkamers, douches en sportscholen kunnen ideale omstandigheden creëren voor schimmels om te gedijen. Wanneer mensen zonder beschermende schoenen op deze plekken lopen, kunnen ze gemakkelijk in contact komen met de schimmelsporen, die zich dan kunnen nestelen en vermenigvuldigen op hun nagels.

Om de verspreiding van schimmelnagelinfecties te voorkomen, adviseren experts dat mensen voorzorgsmaatregelen nemen bij het betreden van openbare zwembaden en andere ruimtes waar blootsvoets lopen gebruikelijk is. Enkele belangrijke richtlijnen om in gedachten te houden zijn: